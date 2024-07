A- A+

Futebol Soso chama responsabilidade e evita criticar erros individuais no Sport Em três dos últimos quatro jogos, o Sport sofreu com erros que custaram pontos na Série B

Contra o Novorizontino, com menos de um minuto de partida, Alisson Cassiano tenta recuar uma bola para Caíque França e marca gol contra. Diante do Botafogo-SP, Luciano Castán escorregou e deixou Carlos Manoel livre para marcar. Perante o América-MG, Caíque afastou mal um escanteio e Éder balançou as redes. Erros que custaram caro ao Sport.





Em comum, além das falhas e dos pontos que o Sport deixou de ganhar na Série B do Campeonato Brasileiro - o Leão perdeu por 2x1 para o Novorizontino e empatou diante de Botafogo-SP e América-MG, ambos por 1x1 -, há o comportamento do técnico Mariano Soso. O treinador não fez críticas individuais e chamou a responsabilidade pelos erros.



"Fico sempre muito autocrítico. É um jogo de oposição e imperfeições. Geralmente quem erra menos está mais perto de ganhar. Sou responsável também por gerar um contexto de confiança. Não são erros individuais, e sim momentos de jogo em que temos que ser mais sólidos", afirmou.



O treinador também tem evitado colocar a culpa dos erros individuais na ausência de peças importantes da equipe. O Leão, por exemplo, segue sem contar com o zagueiro Rafael Thyere, com lesão no tendão direito calcâneo.



O lateral Dalber, recuperado de dores musculares na coxa direita, iniciou a transição física, mas ainda não tem retorno confirmado. Assim como outro atleta da posição, Felipinho, e o atacante Romarinho.



"Os desfalques condicionam, mas não determinam. Acho que tudo que fazemos nessa competição é com a intenção de gerar regularidade nos comportamentos de jogo. Mas ainda não achei um time que sustente e tenha a liderança em função de produção de jogo”, frisou Soso.



Perante a Chapecoense, o Sport terá que obrigatoriamente outros dois desfalques. O zagueiro Luciano Castan e o atacante Gustavo Coutinho receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo.



O primeiro pode ser substituído por Chico, que regressaria à zaga. Na frente, Coutinho já tinha perdido o espaço para Zé Roberto. Além disso, o próprio Soso está suspenso.

