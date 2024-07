A- A+

Sport Sport: Soso vê "respostas coletivas" em empate com América-MG e reafirma compromisso com o acesso Com o resultado, o Leão segue na terceira posição da tabela, com 24 pontos

O Sport empatou em 1 a 1 com o América-MG, neste sábado (13), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão segue na terceira posição da tabela, com 24 pontos.

A partida em si representou um confronto de tempos distintos. O Sport saiu atrás, mas conseguiu o empate em reação na segunda etapa. Passando por uma irregularidade de desempenho, o técnico Mariano Soso comemorou a atitude da equipe, disse ter visto "respostas coletivas" e reafirmou a luta pelo acesso à Série A, que segue acirrada.

"Hoje o objetivo era melhorar a produção de jogo e que isso traduzisse em resultado. Era voltar a alegria de uma vitória dentro de casa. Agora eu acho que hoje tivemos o mérito para poder vencer e sair com os três pontos. Temos que continuar trabalhando, e reforço que hoje o time deu respostas coletivas. Temos que voltar à vitória como mandantes", começou o treinador.

"Não é uma dívida, mas também é ficar em um lugar comum. Não é sobre ganhar dentro e perder fora. Esse time tem que ganhar dentro e fora, dentro e fora. As intenções são muito claras, em função da dimensão do clube, da mídia futebolística e do propósito de colocar, depois de três anos, esse time na Série A. Estamos fazendo muito e vamos fazer mais para que isso aconteça. O caminho é longo, de resistência e não de velocidade", completou o técnico, em entrevista coletiva após a partida.

Sport empata em 1 a 1 com América-MG, pela Série B. - Foto: Paulo Paiva/SCR

Avaliação positiva do jogo

Apesar da baixa no primeiro tempo, Soso vê com bons olhos a atuação do Sport, principalmente a melhora e domínio no segundo tempo.

"No primeiro tempo tivemos imposição, troca de passes. Foi um time com protagonismo de jogo. O adversário abriu o placar em uma bola parada, que é um momento que temos que melhorar para poder defender melhor", explicou o técnico argentino.

"No segundo tempo eu acredito que o time foi só atacou contra o América, que tem uma boa expressão coletiva. Tivemos um confronto com um time que é um protagonista em muitos jogos, principalmente na disputa de bola. Fizemos com que o América não nos agredisse. Eles saíram na frente no primeiro tempo, mas, no segundo tempo, o jogo foi do Sport", completou.

TUDO IGUAL NA ARENA! Boa, Fabricio Domínguez. Bora, Leão!

— Sport Club do Recife (@sportrecife) July 13, 2024

Mudanças no esquema

Um destaque do jogo veio logo na escalação inicial. O técnico Mariano Soso optou por colocar Lucas Lima centralizado, e inverteu Crystian Barletta - canhoto - e Tití Ortiz - destro - de posição. O primeiro foi para a ponta esquerda, enquanto o segundo foi para a direita.



Além disso, Chico, que completou 100 jogos pelo Sport no duelo, atuou na lateral esquerda. Com características mais defensivas, o jogador pouco avançou, o que fez com que Barletta, que não teve uma grande noite, fosse responsável pelas ações ofensivas no setor. No segundo tempo, inclusive, o treinador trocou o defensor por Riquelme, natutal da posição.

Ao entrar em campo hoje, o zagueiro Chico completa jogos com a camisa rubro-negra. Parabéns pela marca e que a caminhada continue com muita paixão e dedicação!

Segundo o treinador, o objetivo era obter uma melhor produção de jogo, principalmente por utilizar Lucas Lima mais livre para criação, além de fazer com que os pontas atacassem nas costas da defesa do América.

"Hoje o plano de jogo era interromper o plano de ataque do América, por quem tenho muito respeito, porque eles construíram um comportamento sustentável no primeiro tempo. Eles têm muito bons jogadores. Hoje, na nossa casa, tivemos um bom comportamento defensivo que evitou conexões de jogadores do América que ativassem o jogo que naturalmente desenvolvem nessa competição", disse Soso.



Próximo desafio

O Sport vai ter agora mais tempo de descanso e preparo. O motivo é o adiamento da partida contra o Operário, que aconteceria na próxima semana. Com isso, o Leão volta a campo apenas no dia 23 de julho, uma terça-feira, para enfrentar a Chapecoense, fora de casa, às 19h.

