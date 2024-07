A- A+

Sport Sport começa mal, reage no segundo tempo, e empata com o América-MG pela Série B Com o resultado, o Rubro-negro segue na terceira posição, agora com 24 pontos

Nem lá, nem cá. O Sport empatou em 1 a 1 com o América-MG neste sábado (13), na Arena Pernambuco, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão começou mal, saiu atrás do placar, mas reagiu no segundo tempo, com gol de Fabricio Domínguez, para se recuperar e sair com um ponto.

Com o resultado, o Rubro-negro segue na terceira posição, agora com 24 pontos, enquanto o América-MG assumiu provisoriamente o topo da tabela, com 26 pontos. O vice-líder Santos, que também tem 25 pontos, ainda joga na rodada e pode recuperar a liderança caso vença o Ituano na segunda-feira (15), em casa.



Mesmo com a reação, no entanto, o Sport não consegiu quebrar o tabu de 14 temporadas sem vencer o América-MG como mandante. A última vitória foi na Série B de 2010. De lá para cá, são sete jogos em domínios leoninos, com cinco vitórias para o Coelho e dois empates.

O Sport vai ter agora mais tempo de descanso e preparo, já que a partida contra o Operário, que aconteceria na próxima semana, foi adiada. Com isso, o Leão volta a campo apenas no dia 23 de julho, uma terça-feira, para enfrentar a Chapecoense, fora de casa, às 19h. O América-MG, por sua vez, retorna aos gramados no sábado (20) para receber o Amazonas, às 17h.

O jogo

A partida começou, como de costume, com domínio da posse de bola pelo Sport. O Coelho diminuiu as linhas e deixou o Leão criar para explorar os espaços no contra-ataque.

Foi em uma jogada desse tipo que o América-MG levou perigo pela primeira vez, aos 15 minutos. Após o zagueiro Luciano Castán perder a bola, o Coelho saiu no contra-ataque com Brenner, que girou e lançou em profundidade para o ponta Adyson. O jogador costurou para a esquerda e cruzou para a área, onde a defesa do Sport se recompunha, e encontrou Fabinho. Ele desviou para o gol, mas, após desvio, a bola foi pela linha de fundo, em escanteio.

Nesse escanteio, cobrado aos 16 minutos, o América-MG abriu o placar. Após Moisés cruzar fechado, o zagueiro Éder, de cabeça, aproveitou falha do goleiro Caíque França, que saiu mal no lance, e empurrou a bola para as redes. O Alviverde ganhava por 1 a 0 e assumia a liderança da Série B.

Depois disso, o Coelho, por mais que deixasse a bola com o Sport, subiu as linhas e impedia os avanços. Isso rendeu, aos 25, mais uma boa chegada. Adyson roubou a bola, costurou pela defesa do Leão e cruzou para a área. Juninho, apertado pela marcação, chutou para fora, mas levou perigo.

Sport empata em 1 a 1 com América-MG, pela Série B. - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport só conseguiu levar perigo aos 31 minutos. Zé Roberto deu bela finta com o corpo após recuperação de bola, mas chutou em cima do goleiro Elias na entrada da área.

Pouco depois, aos 34, mais uma boa chance. Lucas Lima deu uma bela fatiada para a entrada da área, Luciano Castán escorou de cabeça para Zé Roberto, que ajeitou para Fabrício Dominguez. O meia dominou e chutou com a canhota, sem marcação, mas viu a bola viajar pela linha de fundo, próxima à trave. Pouco a pouco, o Sport começava a se soltar e buscar o empate na partida.

A partida seguiu na mesma toada: domínio do Sport, exploração do contra-ataque pelo Coelho e pouca efetividade de ambas partes para aumentar o placar. Isso, no entanto, era positivo para o América-MG, que foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 e, de quebra, na liderança provisória da Série B.

Intervalo

Na volta para o segundo tempo, a tônica da partida seguiu a mesma. A primeira boa chance veio apenas aos 11 minutos, quando Tití Ortiz cobrou falta na entrada da área e viu a bola sair pela linha de fundo em mais um susto para o América.

O gol veio pouco tempo depois, aos 16 minutos. Após belo cruzamento de Lucas Lima em escanteio, Fabricio Domínguez subiu sozinho na primeira trave e testou firme para marcar para empatar a partida.

TUDO IGUAL NA ARENA! Boa, Fabricio Domínguez. Bora, Leão! pic.twitter.com/ZNvvjBqNsw — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 13, 2024

A partir daí, o Sport seguiu pressionando, mas não conseguia marcar. Em determinado momento, inclusive, o time chegou a ter três centroavantes em campo: Zé Roberto, que começou como titular, além de Gustavo Coutinho e Vini Faria, que entraram por opção do técnico Mariano Soso. Apesar da ofensividade, no entanto, o placar não mudou.



Aos 44 minutos, foi justamente Gustavo Coutinho, artilheiro do Sport na temporada, que teve a chance de virar o jogo. Ele aproveitou bate e rebate dentro da área, mas chutou sobre o gol e frustrou os torcedores do Leão. Um minuto depois, Vini Faria viveu lance semelhante. Após cruzamento, subiu sozinho, mas cabeceou para fora.

Ficha do jogo



Sport 1



Caíque França; Roberto Rosales (Fábio Matheus), Alisson Cassiano, Luciano Castán e Chico (Riquelme); Felipe, Fabricio Domínguez, Tití Ortíz (Gustavo Coutinho), Lucas Lima e Chrystian Barletta (Vini Faria); Zé Roberto (Dieguinho). Técnico: Mariano Soso.



América-MG 1



Elias; Mateus Henrique (Flávio), Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Juninho e Moisés (Felipe Amaral); Adyson (Walysson), Brenner (Renato Marques) e Fabinho (Felipe Azevedo). Técnico: Cauan de Almeida

Gols: Fabricio Domínguez (Sport) | Éder (América-MG)

Cartões amarelos: Mariano Soso, Tití Ortíz e Gustavo Coutinho (Sport) | Juninho, Éder (América-MG)



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: João Vitor Gobi (SP). Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Leandra Aires Cossette (ambos de SP)

Público: 16.916 pessoas

Renda: R$ 331.480,00

