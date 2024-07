A- A+

Sport Sport x Bahia: Torcedores que forem ver ao jogo do masculino também poderão acompanhar o feminino Masculino joga pela Série B, às 17h, enquanto o feminino joga a primeira partida da semifinal da Série A2, às 20h30, ambos neste sábado (13)

O primeiro jogo da semifinal do Brasileirão Feminino da Série A2 entre Sport x Bahia acontece este sábado (13), às 20h30, na Arena Pernambuco.

A partida ocorre pouco tempo depois do jogo masculino, válido pela 15ª rodada da Série B, entre Sport x Amércica-MG, às 17h.

Aproveitando a rodada dupla, o clube anunciou que os torcedores que forem assistir ao confronto de mais cedo, pelo masculino, também poderão apoiar o time depois, na partida do feminino.

Desse modo, os torcedores poderão pemanecer em seus respectivos setores para a para as duas partidas, exceto quem estiver no setor Leste Superior, que serão redirecionados para o setor Leste Inferior, para a segunda partida.

Os sócios já podem realizar o seu check-in para a partida, enquanto o público geral já pode adquirir o ingresso pelo valor único de R$ 10 – ambos na plataforma oficial do clube. Crianças de até sete anos e 11 meses não pagam.

Os torcedores que forem ao estádio exclusivamente para a partida das Leoas da Ilha devem acessar a Arena pelo portão P, referente ao setor Norte Inferior, a partir das 20h.

Na última parcial divulgada pelo clube para o jogo contra o América-MG, além do setor Leste Inferior já esgotado, mais de 13 mil ingressos já tinham sido vendidos.

Sport x Bahia

O Jogo entre Sport x Bahia acontece após as Rubro-negras garantirem o acesso ao Brasileirão Feminino da Série A1, dando fim ao período de ausência de cinco anos da Primeira Divisão Nacional.

Na fase de quartas de final, apesar das Leoas terem perdido o jogo de ida para o Ahtletico por 1 a 0, as Rubro-negras conseguiram reverter o placar no tempo normal, por 2 a 1, e venceram as paranaenses nos pênaltis por 4 a 1.

Por outro lado, o Bahia chega ao confronto após ter eliminado o JC Futebol Clube-AM. As Tricolores venceram no jogo de ida por 2 a 0, jogando fora de casa, e empataram no de volta por 0 a 0.

Além da partida deste sábado, os clubes voltam a se enfrentar no jogo de volta, na próxima sexta (19), às 21h, no Estádio de Pituaçu.

O vencedor do clássico nordestino terá pela frente o vencedor do confronto entre Juventude e 3B da Amazônia-AM.

