Futebol Com segunda melhor média de público na Série B, Sport quer casa cheia diante do América Em seis jogos como mandante, Leão tem média de mais de 15 mil torcedores por partida

Após quase três semanas, o Sport volta a jogar como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão encara o América-MG, sábado (13), às 17h, na Arena de Pernambuco. Chance de os pernambucanos se firmarem ainda mais no G4, podendo até brigar pela liderança. Além disso, tem outro topo que os rubro-negros estão de olho em alcançar.

O Sport tem a segunda melhor média de público da Série B. Em seis jogos disputados em casa, a equipe levou mais de 90 mil torcedores à Arena de Pernambuco, com uma média de 15.294 por confronto. O Leão só fica atrás do Ceará, com 18.498 espectadores por partida.

Até o momento, o Sport já vendeu mais de 10 mil ingressos para o jogo contra o América. O melhor público do Leão na Série B foi na goleada por 4x1 diante do Brusque, na Arena, com presença de 25.705 torcedores, no dia 11 de maio. A menor foi no triunfo por 1x0 perante o Paysandu, com 11.707 leoninos nas arquibancadas.

Em casa, o Sport tem quatro vitórias e duas derrotas, com aproveitamento de 66,6%. Os únicos tropeços foram contra Avaí e Novorizontino. As conquistas aconteceram contra Vila Nova, Brusque, Paysandu e Mirassol.

Com 23 pontos conquistados, o Sport é o quarto colocado da Série B. O América está em segundo, com 25. Se vencer o Coelho, o Leão pode até chegar ao topo da tabela. Para isso, porém, terá de torcer pelos tropeços do líder Santos (25 pontos) e do Vila Nova (24), em terceiro. Os santistas pegam o Ituano, segunda, na Vila Belmiro. O Tigre encara o Avaí, no OBA, no domingo.

"A gente tem se preparado muito forte. Essa semana, com bastante tempo para treinar, foi muito importante para rever as coisas do último jogo e colocar em prática o que podemos implementar no próximo", afirmou o meia Barletta.

O atleta tambem destacou que enxerga o duelo diante do América como um confronto direto pelo acesso à Série A.

"Será um jogo muito difícil. São duas equipes que vão brigar lá em cima no campeonato. Será uma partida muito estudada, com duas equipes que gostam da posse de bola. Vamos chegar bem preparados para fazer um grande jogo em casa", completou.

Reforço

O Sport está próximo de oficializar a contratação do atacante Lenny Lobato, que estava no Vélez Sarsfield-ARG. O jogador de 23 anos já realizou exames e deve ser integrado ao elenco do técnico Mariano Soso para a sequência da Série B.

