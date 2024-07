Castan reforça confiança em setor defensivo do Sport

A- A+

Duas falhas defensivas seguidas, nos jogos contra Novorizontino e Botafogo-SP, custaram pontos importantes ao Sport que poderiam ter feito o clube estar hoje na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro - a equipe está em quarto, com 23 pontos. Mas o Leão prefere olhar para a frente. Contra o Guarani, os rubro-negros não foram vazados, vencendo por 1x0, no Brinco de Ouro. Sinal de que o setor não foi abalado pelos erros anteriores.





“Nosso sistema defensivo é a parte de um todo. Não são apenas dois, três jogadores. Quem está ali atrás é responsável pelo que acontece, seja do lado bom ou ruim. Sabe que cada erro custa caro. Isso faz parte da caminhada de uma longa temporada. Temos um grupo forte, experiente e não são dois erros que vão nos abalar ou desanimar. Nosso grupo tem dado boas respostas individualmente e coletivamente para passar por isso da melhor maneira possível”, afirmou o zagueiro Luciano Castan.



Castan, inclusive, viveu os dois lados da moeda. Contra o Novorizontino, ele precisou “consolar” Alisson Cassiano, que marcou gol contra. Diante do Botafogo, foi ele quem acabou falhando na jogada que culminou com a bola na rede dos paulistas.



“Todos estão sujeitos a isso. Foi uma infelicidade minha ao ter escorregado na parte do campo que estava empoçada, saindo o gol. Isso é até clichê, mas é aquilo: não importa o quanto você cai, mas o quanto você se levanta. Nosso grupo está focado em quantas vezes ficamos de pé. Temos que ficar fortes mentalmente para essas coisas que acontecem, minimizando os erros. Todos do grupo têm a confiança em cada um, no trabalho. Isso é um ponto forte nosso, dando a volta por cima”, frisou.



Castan também citou a adaptação do Sport após a perda de Rafael Thyere. O defensor teve constatada uma lesão parcial no tendão calcâneo do pé direito e só deve voltar no final de agosto.



“Rafael é nosso capitão e lamentamos muito a ausência dele. Todos os atletas estão sujeitos a lesões. Faz falta a presença dele em campo, mas temos um grupo forte, com um sistema defensivo que tem dado resultado. Esperamos que ele volte logo, mas temos um bom suporte para aguentar esse período ausente dele”, anotou.

Veja também

Vôlei Envolvida em polêmica com Gabi Guimarães, Sheilla deixa seleção de vôlei e não vai a Jogos de Paris