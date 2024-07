Abertura da janela de transferências: Sport mira reforços para a Série B

A- A+

Com a abertura da janela de transferências da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, que vai até o dia 2 de setembro, o Sport se prepara para anunciar mais reforços de olho na luta pelo acesso à Série A. Laterais e meias são o foco da diretoria, com alguns nomes já especulados e outros próximos de acerto.





Negociações



O Sport fez uma proposta oficial para contratar o volante Esteban Pavez, atual capitão do Colo Colo e que esteve com o Chile na Copa América. A indicação do jogador de 34 anos, que já vestiu no Brasil a camisa do Athletico, partiu do técnico argentino Mariano Soso.



Outro atleta do mercado internacional que interessa ao Sport é o atacante Lenny Lobato, do Vélez Sarsfield. A equipe busca reforçar o setor após as saídas de Paulinho e Arthur Caike.



Nas laterais, o Sport perdeu recentemente o prata da casa Pedro Lima, vendido ao ao Wolverhampton-ING. Além disso, Felipinho e Dalbert estão lesionados. Diante do Guarani, na rodada passada, Soso precisou improvisar nas laterais, colocando o zagueiro Chico na esquerda e o meia Fabrício Dominguez na direita.



O Sport também tentou nos últimos dias abrir negociação com o volante Paulinho, ex-Corinthians. O atleta, porém, busca um contrato até o final de 2025 e não até o término de 2024, como desejava o Leão.



Atual quarto colocado da Série B, com 23 pontos, o Sport encara na próxima partida a equipe do América-MG, sábado (13), na Arena de Pernambuco. O Coelho está em segundo, com 25. Um triunfo dos pernambucanos, somado aos tropeços de Vila Nova, em terceiro, e Santos, em primeiro, pode deixar os rubro-negros até mesmo na liderança.



Ingressos



O Sport divulgou nesta quarta (10) o valor dos ingressos para o duelo diante do América. Os preços variam de R$ 20 a R$ 120. Mais de sete mil bilhetes foram comercializados com menos de 12 horas da abertura das vendas.

