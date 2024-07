Sport apresenta oficialmente Lenny Lobato, reforço para o setor de ataque

A- A+

O Sport apresentou oficialmente o atacante Lenny Lobato, nesta terça-feira (16), no CT José de Andrade Médicis. O jogador chega para ser mais uma opção para o técnico Mariano Soso no setor ofensivo, afirmou que poder fazer várias funções no ataque e que não pensou duas vezes após o primeiro contato rubro-negro.

“Eu posso jogar pelas beiradas do campo, também posso fazer um meia-atacante ou 2º atacante. O Mariano me ligou, eles comentaram da possibilidade de vir pro Sport e desde a primeira conversa que a gente teve, já estava decidido que eu queria vir para cá”, disse Lenny.

O atleta chega por empréstimo do Vélez Sarsfield, da Argentina, até julho de 2025 e com opção de compra ao término do vínculo. Lobato destacou suas características técnicas e disse estar 100% fisicamente na sua apresentação. "Eu me considero um jogador bom no um contra um, tenho muita velocidade e acabei pegando a raça da Argentina, sou um pouco disso”, começou.

“Eu vim preparado, eu estava em processo de pré-temporada no Vélez e fisicamente estou 100%”, complementou.





Nascido no Estado do Rio de Janeiro mas filho de pais argentinos, Lenny atuou profissionalmente apenas no país vizinho. O atleta afirmou ter referências da torcida, da grandeza do clube e que chega ao clube para somar, mostrando já conhecer alguns colegas de elenco.

"Quando eu ainda morava aqui, o time estava na Série A, brigava pelos campeonatos, então estou muito feliz da oportunidade de estar aqui”.

“Os jogadores que estão aqui têm muita qualidade, atletas como o Romarinho que tem muita história no futebol brasileiro, o Barletta vem atuando muito bem. Venho para agregar, não para desbancar ninguém, venho para atuar onde o Mariano precisar. Acredito que posso ajudar pela profundidade que proporciono", analisou o atacante.





O atacante Lenny Lobato foi recentemente anunciado pelo Leão, passou pelas primeiras avaliações e já está treinando junto com o elenco.



