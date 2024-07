Soso comemora tempo para recuperar atletas antes de jogo contra a Chapecoense

A- A+

O Sport terá uma pausa maior do que o habitual para trabalhar a equipe e recuperar os atletas antes do próximo compromisso da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o adiamento da partida diante do Operário-PR, que estava marcada para o dia 19 de julho e agora está sem data definida, o Leão só retorna a campo no dia 23 do mesmo mês, perante a Chapecoense, às 19h, na Arena Condá.

Ao todo, serão 10 dias de intervalo do confronto diante do América-MG, empatado em 1x1, na Arena de Pernambuco, e o compromisso perante os catarinenses. Oportunidade para o Sport trabalhar mais taticamente em pontos a serem corrigidos, como a defesa, e tentar recuperar fisicamente alguns atletas que desfalcaram a equipe nos jogos mais recentes.

"Estamos já há sete ou oito jogos sem Rafael Thyere, Dalbert e Felipinho, jogadores significativos.Nesse tempo, nós temos expectativa para melhorar o condicionamento desses jogadores que estiveram machucados por um período muito longo”, afirmou o técnico Mariano Soso.

O Sport segue sem contar com o zagueiro Rafael Thyere, com lesão no tendão direito calcâneo. O lateral Dalber, recuperado de dores musculares na coxa direita, iniciou a transição física, mas ainda não tem retorno confirmado. Assim como outro atleta da posição, Felipinho, e o atacante Romarinho.

Perante a Chapecoense, o Sport terá que obrigatoriamente outros dois desfalques. O zagueiro Luciano Castan e o atacante Gustavo Coutinho receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora do jogo. O primeiro pode ser substituído por Chico, que regressaria à zaga. Na frente, Coutinho já tinha perdido o espaço para Zé Roberto.

“Encaixar tudo isso é complexo, mas falo mais uma vez que não é justificativa (para resultados ruins). O plantel sofreu baixas, com a partida de Pedro Lima, com a ausência de jogadores, mas temos a convicção que isso vai dar certo”, apontou Soso. O técnico, inclusive, também está suspenso.

Mesmo com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Sport está no G4 da Série B, com 24 pontos. A Chapecoense está na 15ª posição, com 18. O Leão não perde da Chape desde 2018. O último tropeço foi por 2x1, pelo Brasileirão.

De lá para cá, o Sport enfrentou a Chapecoense seis vezes, com quatro vitórias e dois empates. O confronto mais recente foi pela Série B do ano passado, com triunfo por 2x1.

