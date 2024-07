A- A+

Futebol Chico comemora marca de 100 jogos pelo Sport Zagueiro completou marca no empate em 1x1 do Leão diante do América-MG, na Arena de Pernambuco, pela Série B

O empate diante do América-MG, em 1x1, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, passou longe de agradar o Sport. Mas, para um jogador em especial, o dia será relembrado com carinho. O duelo marcou a centésima exibição do zagueiro Chico com a camisa leonina.

“Isso significa gratidão pelo clube, pela minha trajetória. Sempre sonhei em estrear no profissional. Era meu primeiro objetivo desde a base e agora tenho essa marca. Agradeço a Deus e a todos que me ajudaram a chegar a essa marca em um clube tão grande”, afirmou.

A outra marca que o zagueiro pretende alcançar com o Sport em breve é a do acesso à Série A. O Leão é o atual quarto colocado da Série B, com 24 pontos.

“Nosso objetivo maior é voltar a colocar o Sport na Série A. Ele não merece estar na segunda e estamos sofrendo com isso. Minha ambição hoje é essa”, ressaltou, citando o duelo da próxima terça (23), contra a Chapecoense, na Arena Condá, como um passo importante para transformar o sonho em realidade.

“Estamos tendo um desempenho bom fora de casa, coisa que não tivemos em outros anos. O adversário é forte dentro de casa, mas vamos em busca dos três pontos”, finalizou. Embora Chico tenha elogiado a Chape, a verdade é que os catarinenses tem o segundo pior aproveitamento como mandante, com apenas uma vitória em sete partidas.



CT

Pelas redes sociais, o Sport informou a assinatura do termo de compromisso de compra do terreno em Paratibe, no município de Paulista, para ampliação do Centro de Treinamento José Médicis.

“Passamos a ter um espaço ao lado do atual CT, com 14 hectares a mais, e isso vai nos possibilitar a construção de novos campos de treinamento para a base e para o futebol feminino, fazendo com que aquela área se transforme em uma fábrica de talentos”, disse o presidente do clube, Yuri Romão.

