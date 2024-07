Sport próximo de oficializar contratação de Di Plácido, ex-Botafogo

A- A+

O Sport está próximo de oficializar a contratação de um substituto para ocupar a lateral direita do clube desde que o prata da casa, Pedro Lima, foi vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra. Trata-se do argentino Di Plácido, ex-Botafogo e que pertence ao Lanús.

A informação foi divulgada por Felipe Luna, do Canal do Luna,e confirmada pela reportagem. A expectativa é que Di Plácido desembarque neste fim de semana no Recife para assinar exames médicos e assinar contrato. O jogador de 30 anos também vestiu as camisas do All Boys e Atlético Tucumán, ambos da Argentina.

Até o momento, a única contratação oficializada pelo Sport foi a do atacante Lenny Lobato, que estava no Velez Sarsfield, da Argentina.

Veja também

Família Neymar apresenta Helena, possível nova integrante da família