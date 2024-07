A- A+

Futebol Segundo pior mandante x segundo melhor visitante: Felipe analisa jogo entre Chapecoense e Sport Equipes jogam nesta terça (23), às 19h, na Arena Condá, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Um dado com relação aos desempenhos de mandantes e visitantes na Série B do Campeonato Brasileiro pode animar a torcida do Sport antes da partida contra a Chapecoense, terça (23), na Arena Condá, pela 17ª rodada. Enquanto o Leão tem o segundo melhor aproveitamento fora de casa, a Chape tem o segundo pior em seus domínios.





Estatística

Em sete jogos como visitante, o Sport tem três vitórias, dois empates e duas derrotas, com um aproveitamento de 52,3%. Foram seis gols marcados e sete sofridos. No quesito, o Leão só fica atrás do Novorizontino.

O clube paulista tem quatro vitórias, um empate e três derrotas como visitante na Série B. Curiosamente, uma das conquistas do Novorizontino foi diante do Sport, na Arena de Pernambuco, por 2x1, em jogo que ficou marcado pelo gol contra de Alisson Cassiano.

A Chapecoense, por outro lado, tem apenas uma vitória em sete jogos disputados em Santa Catarina. No mais, a equipe empatou quatro vezes e perdeu duas, com um aproveitamento de 33,3%. O único triunfo na Série B como mandante até o momento foi contra o Ituano, por 2x1, em 20 de abril.

“Um clube que almeja estar lá em cima precisa ganhar fora de casa. Temos mais um grande confronto diante da Chapecoense. Para quem quer subir, é importante ter essa crescente”, afirmou o volante Felipe.



50 jogos

O atleta, inclusive, está próximo de atingir um feito importante pelo Sport. Quando entrar em campo diante da Chapecoense, Felipe completará a marca de 50 jogos com a camisa rubro-negra.

“Isso signifca muito. É gratificante alcançar 50 jogos. Estou feliz pela marca e quero dar continuidade para daqui a pouco fazer 100”, pontuou.

O Sport está na quinta colocação, com 24 pontos, mas tem um jogo a menos com relação aos demais clubes que estão acima - o duelo diante do Operário-PR foi adiado.

Veja também

Fórmula 1 Lewis Hamilton e Mercedes tentam manter boa sequência no GP da Hungria