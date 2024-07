Sport cede empate para a Chapecoense e perde chance de voltar ao G4

A- A+

Atuação de momentos muito distintos. Nesta terça-feira (23), na Arena Condá, em Chapecó, o Sport deixou a vantagem escapar entre os dedos no último minuto e ficou no empate em 1x1 com a Chapecoense. Como castigo, o Leão fica de fora G4 da Série B.

A primeira chega do jogo foi do Sport aos dois minutos. Depois de uma disputa na intermediária, a bola sobrou para Zé Roberto dentro da área, mas o atacante não conseguiu superar o goleiro Matheus Cavichioli.

Com cerca de 60% de posse de bola, o Sport ditava o ritmo da etapa inicial, mas não apresentava boas alternativas para vencer a defesa da Chapecoense. Aos 11 minutos, Domínguez arriscou de fora da área, mas a finalização foi sem perigo de gol.

O jogo estava frio, o Leão abusava dos passes errados e das tentativas de ligação direta. Até que aos 28 minutos, o time rubro-negro conseguiu fazer uma bela triangulação entre Felipe, Zé Roberto e Domínguez. O uruguaio recebeu já invadindo a área e encheu o pé para abrir o placar na Arena Condá.

O gol obrigou a Chape se lançar um pouco mais e assim o Sport encontrava espaços nos contra-ataques. Mas o time pernambucano não soube aproveitar, desperdiçando as chances com passes errados ou finalizando mal.

Como aconteceu no lance anulado por impedimento, em que Lenny Lobato saiu de frente para o gol, mas que ficou no goleiro. Assim, o Rubro-negro foi para o intervalo apenas com a vantagem mínima.

O mesmo cenário pôde ser visto nos primeiros minutos do segundo tempo. A Chapecoense passou a ocupar um pouco mais o campo de ataque e o Leão se armava para dar o bote nas transições.

Com muitas dificuldades de conseguir construir jogadas trabalhadas, o time da casa apostava em lances de bola parada e chutes de fora da área. Aos 12 minutos da etapa final, Marcinho obrigou Caíque França a fazer boa defesa após uma tentativa de longe.

Aos poucos o time da casa foi conseguindo ser mais perigoso, tendo um número maior de finalizações e construindo mais posse de bola. Aos 28 minutos, mais um tiro de fora que levou perigo, agora foi Marlone, aquele ex-Sport, que mandou a bola rente a trave direita.

O Sport só conseguiu levar um perigo real aos 37 minutos. Fábio Matheus, que tinha acabado de entrar, ajudou na recuperação da bola no campo de ataque, recebeu, puxou para a canhota e arriscou com perigo, mandando a bola perto do pé da trave.

E no lance seguinte, aos 39, quase a Chapecoense empatou. Em uma cobrança rápida de falta, a defesa rubro-negra foi surpreendida, Giovanni Augusto recebeu na quina da área e bateu para a pequena área, sozinho e com o gol aberto, Mario Sergio conseguiu mandar por cima do gol.

A pressão era constante e a Chapecoense foi premiada pela insistência. No último minuto do jogo, aos 50, Maílton fez jogada na linha de fundo e lançou a bola na pequena área, Mario Sergio contou com o desviou no meio do caminho e empurrou para empatar o placar e dar números finais.



Ficha Técnica

Chapecoense 1

Matheus Cavichioli; JP Galvão (Maílton), Eduardo Doma, Bruno Leonardo e Mancha (Perotti); Auremir (Rafael Carvalheira), Tárik (Giovanni Augusto) e Marlone; Daniel Cruz (Thomas), Marcinho e Mario Sergio. Treinador: Umberto Louzer

Sport 1

Caíque França; Rosales, Alisson Cassiano, Chico e Dalbert; Felipe, Fabricio Domínguez (Fábio Matheus), Lenny Lobato (Pablo Dyego), Lucas Lima (Tití Ortiz) e Barletta (Pedro Vilhena); Zé Roberto (Dieguinho). Treinador: César Lucena

Local: Arena Condá (Chapecó/SC)

Árbitro: Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

Cartões amarelos: Caíque França, Dalbert, Chico, Rosales (S) Rafael Carvalheira (C)

Gols: Fabricio Domínguez aos 28 do 1T (S) e Mario Sergio aos 50 do 2T (C)



