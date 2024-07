A- A+

Futebol Aproveitamento do Sport despenca pela metade na Série B 2024 Dividindo em três blocos de cinco jogos cada, Leão saiu de 80% para 46,6% e, atualmente, 40% no recorte recente de 15 pontos em disputa

A cada jogo, o Sport vai diminuindo o aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Após 15 rodadas disputadas, a Folha de Pernambuco fez uma avaliação do desempenho rubro-negro, divindo em três cenários construídos a cada cinco jogos. Depois de um início avassalador, o Leão, que briga pelo G4, tem números compatíveis apenas com uma equipe de meio de tabela.

80%

Com quatro vitórias em cinco jogos, o Sport iniciou a Série B com 80% de aproveitamento. Venceu os quatro primeiros confrontos, diante de Amazonas (3x2), Vila Nova (2x0), Coritiba (1x0) e Brusque (4x1). O único tropeço foi na quinta partida, por 1x0, diante do Ituano.

No recorte, o Sport tinha o melhor ataque da Série B, ao lado de Santos e Ceará, com 10 gols. Tinha apenas quatro sofridos. Na colocação, o Leão estava em segundo, empatado em pontos com o Peixe, então líder.

46,6%

Do sexto ao décimo jogo, o desempenho caiu. A começar pelas duas derrotas consecutivas, diante de Avaí (2x1) e Goiás (3x0). O Sport se recuperou em seguida, com duas vitórias por 1x0 contra Paysandu e Mirassol. Fechando o bloco de cinco embates, o Leão empatou em 0x0 diante do Ceará. Aproveitamento de 46,6%.

No panorama, o Sport já não estava mais sequer entre os cinco melhores ataques. Ainda assim, o Leão permanecia no G4, na quarta colocação, com 19 pontos. O que não significou uma “calmaria”, já que o posto no pelotão de cima começava a ficar ameaçado.

40%

Apenas uma vitória em cinco jogos. Outros três empates e uma derrota. Aproveitamento de 40% no recorte. O Sport vive o momento mais delicado desde que iniciou a Série B.

O único triunfo foi por 1x0, diante do Guarani. Os resultados de igualdade (todos por 1x1) aconteceram perante Botafogo-SP, América-MG e Chapecoense. O revés veio contra o Novorizontino, por 2x1. Cinco gols marcados, cinco sofridos.

Hoje, o Sport está na sétima posição, com 25 pontos. Tem dois jogos a menos do que os clubes que estão no G4, o que pode fazer o Leão retomar o espaço na parte de cima da tabela. Mas o sinal de alerta está ligado.

O próximo compromisso da equipe é sábado (27), às 21h, contra a Ponte Preta, na Arena de Pernambuco. Duelo em que a equipe terá o retorno do zagueiro Luciano Castan e do atacante Gustavo Coutinho, suspensos perante a Chapecoense, além do técnico Mariano Soso.

