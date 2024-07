A- A+

Futebol Nelsinho Baptista e Sport se reencontram após título da Copa do Brasil de 2008 Treinador foi o comandante do Leão na campanha da conquista do mata-mata nacional há 17 anos

Pela primeira vez, após 17 anos, o Sport vai reencontrar o técnico Nelsinho Baptista. Comandante da campanha do título da Copa do Brasil de 2008 pelo Leão, o profissional trabalha na Ponte Preta, adversário do próximo sábado (27), na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No geral, Nelsinho já enfrentou o Sport em 14 oportunidades. Foram três empates, seis vitórias para os clubes comandados pelo treinador e cinco para o Leão.

O encontro mais recente tinha ocorrido em 2007, quando os pernambucanos enfrentaram o Corinthians, pelo Brasileirão. O Sport venceu por 2x1. No ano seguinte, curiosamente, Nelsinho, já pelo Leão, venceu o alvinegro paulista na final da Copa do Brasil.

Além da passagem de 2008, Nelsinho também comandou o Sport dez anos depois, em 2018, mas sem o mesmo sucesso, com apenas 16 partidas. Após a segunda saída do clube, o técnico foi para o Japão, trabalhar no Kashiwa, antes de regressar ao Brasil para trabalhar na Ponte Preta.

Ao todo, foram 96 jogos de Nelsinho comandando o Sport. No reencontro em 2024, a diretoria rubro-negra prepara uma homenagem para o treinador.

Reforços

O Sport pode ganhar até cinco novidades para a partida contra a Ponte. A começar pelo zagueiro Luciano Castán e o atacante Gustavo Coutinho, ambos voltando de suspensão.

Além disso, o lateral-esquerdo Felipinho e o atacante Romarinho, recuperados de lesão, passaram pelo processo de transição física e podem ficar à disposição para o confronto do fim de semana.

O Sport nunca perdeu para a Ponte Preta como mandante. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 12 vezes, com oito triunfos do Leão e quatro empates. Pela Série B, são cinco jogos, com três vitórias pernambucanas e dois resultados de igualdade.

Além da invencibilidade dentro de casa, o Sport terá uma vantagem bônus para o confronto contra a Ponte Preta: o adversário ainda não venceu como visitante na Série B. Dos nove jogos disputados fora de casa, a Macaca empatou quatro e foi derrotada em cinco.

