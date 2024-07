A- A+

Lançamento Homero Lacerda lança "Coração de Leão", livro em que narra trajetória no Sport Ex-presidente conta em detalhes os momentos vividos durante título do Campeonato Brasileiro de 1987

O ex-presidente do Sport, Homero Lacerda, lançou o livro "Coração de Leão" nesta quinta-feira (25), em evento aberto ao público na sede social da Ilha do Retiro.

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, marcou presença no lançamento da obra.

“Todos sabem a relação que eu e minha família temos com o Sport e eu não poderia ficar de fora no momento que Homero nos oferece esse livro. Uma história de tantas conquistas no Sport Club do Recife. Tenho relações com Homero e a família Lacerda muito estreitas e estou feliz de estar representando inúmeros rubro-negros para reverenciar essa liderança do desporto de Pernambuco pela representação que ele tem na história do Sport. Encontrei Homero bem e pude dividir com ele esse momento de emoção”, disse.

Eduardo de Queiroz Monteiro e Homero Lacerda. Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco

O livro tem caráter narrativo e retrata os primeiros contatos de Homero Lacerda com o Leão. Dos jogos enquanto torcedor à passagem como atleta de remo e os períodos de dirigente, a partir da década de 1980.

“Tinha que ter esse livro. É um registro para as próximas gerações, porque pode cair no esquecimento. O livro foi feito com muita felicidade e conta muitos detalhes. Vai ficar para a eternidade”, comentou Homero Lacerda.

A obra tem edição dos jornalistas Beto Lago e Claudemir Gomes. Humberto Araújo é o responsável pelo projeto gráfico.

"Foi uma criação que demorou quase um ano e meio. Um processo de ouvir Homero, que é basicamente o autor do livro. O nosso trabalho foi trabalhar na edição e tentar ajudar ele nas histórias. É um livro maravilhoso e a gente se sente muito feliz pelo resultado", analisou Beto.

O presidente do Sport, Yuri Romão, não esteve presente na Ilha do Retiro. O mandatário rubro-negro está envolvido com a negociação do novo treinador para a equipe após a demissão de Mariano Soso, no início do dia.

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, é amigo pessoal de Homero Lacerda e esteve no evento. "Homero é um grande desportista. Nos conhecemos há mais de 30 anos quando fomos vereadores do Recife. Vim aqui, enquanto presidente do Santa Cruz e amigo pessoal de Homero, parabenizá-lo por esse evento".

Homero Lacerda e Bruno Rodrigues. Foto: Paullo Allmeida/ Folha de Pernambuco.

O advogado Antônio Carlos saiu de Alagoas para acompanhar o lançamento do livro "Coração de Leão". Ele destacou a importância de Homero para a história rubro-negra.

“O nome do livro 'Coração de Leão' já diz tudo. Esse time mexe com o emocional. E Homero representa tudo isso porque durante a vida inteira se dedicou a esse clube com o que tem de melhor que é a vontade de vencer”.

Abordagem do livro

Boa parte do livro é dedicado ao período que Homero Lacerda ficou na presidência do Sport. Durante o biênio 1987-1988, o clube pernambucano conquistou seu primeiro título nacional: o Brasileiro de 1987.

O ex-presidente destaca a vitória e conta como montou a equipe, além das diversas brigas em tribunais e nos programas de televisão do Sudeste.

Em maio de 2024, mais de 35 anos depois do ocorrido, o Flamengo entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para ser reconhecido como campeão. O pedido foi mais uma vez negado.

Além do Brasileiro de 1987, Homero Lacerda também venceu o Pernambucano de 1988. Outra participação importante do empresário foi como diretor de futebol da equipe que encantou o Brasil em 2000. O Sport chegou a ter o treinador, Emerson Leão, convocado para a Seleção Brasileira.

