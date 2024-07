Comitê gestor do Sport explica saída de Soso e define perfil desejado para o novo técnico

A- A+

Guilherme Falcão, membro do Comitê Gestor do Sport, se pronunciou nesta quinta (25), via assessoria de imprensa, sobre a decisão do clube em demitir o técnico argentino Mariano Soso. O dirigente também destacou qual o perfil do próximo profissional que desembarcará no Leão para comandar os rubro-negros na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.





“Dentro do processo do departamento de futebol do Sport, são feitas avaliações periódicas do trabalho do treinador, da equipe e do staff. Chegamos em um entendimento de que precisávamos fazer uma troca no comando técnico do Sport. Isso é uma decisão natural dentro do futebol. Não é algo inédito, não é a primeira ou última vez que irá ocorrer”, apontou.



“O objetivo é recolocar nossa equipe nos trilhos daquilo que imaginamos que é o correto, com um futebol vistoso e ofensivo, de resultados, que nos colocará na Série A do ano que vem”, completou.



Ainda segundo Falcão, o Sport já traçou o perfil que deseja para o próximo técnico. Um dos nomes especulados é o de Daniel Paulista, atualmente no CRB.



“Entendemos que o novo treinador precisa ter um perfil que conheça o futebol brasileiro, que já tenha trabalhado ou trabalhe dentro do futebol brasileiro. Não há espaço disponível para um período de adaptação. Ele precisa conhecer a realidade do Sport e a realidade da Série B e do elenco para encurtar o mínimo esse período de transição e de implementação de modelo e de proposta de jogo”, disse.



Enquanto não define o novo treinador, o Sport está próximo de confirmar mais duas contratações para a Série B.



“Nós estamos acertados com mais dois atletas que, inclusive, já estão aqui no Recife esperando a finalização de exames médicos e trâmites burocráticos para serem anunciados. Um zagueiro e um extremo. Seguimos ativos no mercado, monitorando e devemos ter novos reforços”, finalizou.

