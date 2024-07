A- A+

Futebol Sport tem acerto encaminhado com Guto Ferreira Treinador deve acompanhar neste sábado (27) o jogo do Sport diante da Ponte Preta, na Arena de Pernambuco, pela Série B

O Sport está próximo de oficializar a contratação do técnico Guto Ferreira. O profissional, que chega para substituir Mariano Soso, deve acompanhar dos camarotes a partida do Leão deste sábado (27), diante da Ponte Preta, na Arena de Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Guto está livre desde que foi demitido pelo Coritiba, em maio. O treinador chega com a missão de conquistar o acesso à Série A com Sport. Um feito que não seria inédito.

Em 2019, Guto comandou o Sport na campanha do vice-campeonato da Série B, conquistando o acesso. Ao todo, comandou o Leão em 54 jogos, com 25 vitórias, 23 empates e seis derrotas, um aproveitamento de 60,5%.

