Futebol Após 360 dias de punição pelo STJD, Igor Carius é liberado e assina contrato com o Sport Atleta teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e fica apto para reforçar o Leão na Série B do Campeonato Brasileiro

Após 360 dias afastado do futebol após sofrer punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento em caso de manipulação de resultados, o lateral-esquerdo Igor Cariús está liberado para jogar. O atleta, inclusive, já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para defender o Sport.

Com a liberação, Cariús fica apto para reforçar o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro, com vínculo até o final de 2025. A última vez que o jogador entrou em campo foi em 28 de julho de 2023, contra o CRB, pela Série B, também com a camisa rubro-negra.

O jogador estava trabalhando a parte física no clube no aguardo da finalização da pena. Com o retorno do atleta, o Sport ganha mais uma opção para a lateral esquerda, além de Felipinho e Dalbert.

