Ilha do Retiro: obras avançam e Sport quer voltar ao estádio em setembro

Nesta segunda (29), o presidente do Sport, Yuri Romão, visitou a Ilha do Retiro para acompanhar a fase final das obras no estádio. O mandatário está esperançoso de que o Leão volte a mandar os jogos na casa rubro-negra a partir de setembro. Até o momento, a equipe está atuando na Arena de Pernambuco.

"A reforma é uma das diretrizes da gestão, de investir cada vez mais no nosso patrimônio. Mesmo com pouco recurso, temos feito intervenções importantes e que, certamente, irão melhorar tanto a experiência do torcedor quanto o desempenho das nossas equipes dentro de campo. Por isso, fico feliz com o andamento das obras, que estão a todo vapor. Espero que até setembro possamos estar com ela inteiramente pronta e inaugurando-a com todo o glamour que a Ilha merece", disse o presidente.

Romão acompanhou de perto o trabalho de instalação do sistema de drenagem, realizado pela empresa World Sports. Em seguida, esteve nos vestiários, que também estão em reconstrução, observando ainda a nova subestação de energia que está sendo construída.

Ao todo, será feita a instalação do novo gramado, o aumento do nível do campo em 45cm, inclinações em quatro águas, no Padrão FIFA, drenagem, iluminação de leds, nova subestação para 1000kVA, atualização da pintura, reconstrução do banco de reservas, colocação de gramado sintético ao redor da Ilha, inserção de escudos 3D, reforma dos vestiários e disponibilização de banheiro acessíveis e familiares.

A obra está em reta final em todos os setores. O custo, até o momento, é de pouco mais de R$ 8 milhões.

