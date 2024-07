A- A+

Futebol Náutico perto de alcançar maior sequência invicta de 2024 Para isso, o clube não pode perder para o Ypiranga, quarta (31), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Caso o Náutico não saia de campo derrotado da partida da quarta (31), contra o Ypiranga, nos Aflitos, em jogo atrasado pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Timbu vai superar a maior sequência invicta de 2024. Desempenho que pode fazer os pernambucanos sonharem com o G8.





O Náutico está sem perder há seis jogos, com quatro empates, sendo dois pelo placar de 2x2, diante do Athletic e Aparecidense, além de 0x0 perante a Tombense e 1x1 no encontro com o Sampaio Corrêa. As vitórias foram contra Confiança (2x1) e Figueirense (4x0).



A última vez que o Náutico ficou seis jogos sem perder foi pelas partidas iniciais do Campeonato Pernambucano. Foram dois empates (0x0 contra Maguary e 2x2 diante do Central) e quatro vitórias, com o placar de 1x0 ante Petrolina e Afogados, 2x0 perante o Flamengo de Arcoverde x 2x1 no clássico contra o Santa Cruz.

