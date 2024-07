Pivetti projeta volta de titulares para o próximo jogo do Náutico: "vai nos ajudar bastante"

A- A+

Após lamentar as ausências de Paulo Sérgio, Bruno Mazenga e Matheus Melo diante do Sampaio Corrêa, Bruno Pivetti já começa a projetar a volta dos jogadores para o próximo compromisso do Alvirrubro, na quarta (31), contra o Ypiranga-RS.

"Em primeiro lugar, nós precisamos recuperar da melhor maneira possível os nossos jogadores em relação ao jogo que nós fizemos aqui. Não é fácil, o gramado pesado, alta temperatura. Vamos trabalhar muito para recuperar eles da melhor maneira possível e depois nós vamos ter dois dias para ajustar taticamente a equipe", iniciou.

"É claro que são treinos menos intensos, dado o intervalo curto de recuperação entre um jogo e outro, mas também vamos ganhar os reforços que temos a disposição do elenco, talvez o Paulo, o Mezenga e o Mateus Melo retornem e isso vai nos fortalecer muito, vai nos agregar muito valor à nossa equipe, para que a gente possa fazer nosso papel dentro de casa", afirmou.

Pivetti também destacou a importância da torcida para o próximo jogo.

"Para mim, a torcida do Náutico é a mais decisiva e a que tem mais potencial de decisão de todas as equipes da Série C, sempre respeitando todas as equipes. É uma torcida que apoia do primeiro ao último minuto. Tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir lotar novamente os Aflitos, para que a torcida efetivamente jogue junto com o time e crie aquela atmosfera nos Aflitos que nos beneficia e nos ajuda demais e dificulta as ações do adversário", afirmou.





Veja também

OLIMPÍADAS Rebeca Andrade estreia em Paris-2024 com salto de 1080º inédito, que pode ser histórico; movimento é complexo e difícil