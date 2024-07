A- A+

Futebol Náutico lamenta morte do artista alvirrubro J. Borges J. Borges foi o homenageado deste ano no Timbu Coroado. "Um gesto simples diante de sua grandeza para o nosso Estado", informou o clube

Por meio das redes sociais, o Náutico prestou uma homenagem ao artista, xilogravurista, poeta e cordelista J. Borges, falecido nesta última quinta (25). Alvirrubro de coração, o pernambucano foi o homenageado deste ano no Timbu Coroado. Xilogravuras produzidas pelo artista fizeram parte da decoração da camisa do bloco.

“A cultura pernambucana perdeu hoje o pintor, cordelista, poeta, xilogravurista e alvirrubro J. Borges. Reconhecido internacionalmente por sua obra, J. Borges foi o homenageado deste ano no Timbu Coroado, um gesto simples diante de sua grandeza para o nosso Estado. Deixamos aqui nossa solidariedade à família e nossos sentimentos”, publicou o Náutico.

Em um vídeo de 2014, do canal de Gustavo Penteado, J. Borges contou um pouco da relação com o Náutico. “Clube Náutico Capibaribe. Time melhor do mundo. É um time que, quando não ganha, perde demais. Quando não ganha, perde demais e ganha sempre na questão de perder muito. Como foi no ano passado”, disse, citando o ano de 2013.

A cultura pernambucana perdeu hoje o pintor, cordelista, poeta, xilogravurista e alvirrubro J. Borges. Reconhecido internacionalmente por sua obra, J. Borges foi o homenageado deste ano no Timbu Coroado, um gesto simples diante de sua grandeza para o nosso Estado. Deixamos aqui… pic.twitter.com/4E42jNv7Xk — Náutico (@nauticope) July 26, 2024

“Nunca saio desse time. Porque a gente troca de tudo. De morada, camisa, roupa, estilo, mulher, mas de time não se troca, não. A torcida do Náutico tem de se manter otimista e, quem tiver dinheiro, que ajude o time”, contou.

