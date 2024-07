A- A+

Futebol Série C: Náutico não tem bom desempenho contra clubes do Z4 Prestes a enfrentar o Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão, Timbu não ganhou dos demais integrantes da zona de rebaixamento

Vencer um adversário que está na zona de rebaixamento pode parecer um caminho fácil, mas a realidade, ao menos para o Náutico, na Série C do Campeonato Brasileiro, é bem diferente. Prestes a enfrentar o 17º colocado do torneio, o Sampaio Corrêa, sábado (27), no Castelão, o Timbu tenta quebrar a sina de tropeços contra adversários que estão na zona de rebaixamento.

Na sétima rodada, o Náutico enfrentou o São José, no Francisco Novelletto. Os gaúchos não haviam vencido até então na Série C. Pior: o clube estava sem pontuação, com seis derrotas e amargando a lanterna, com 0% de aproveitamento.

Com gols de Fredson e Marcos Calazans, o São José ganhou por 2x0. O Zeca, vale salientar, permanece na lanterna da Série C, com cinco pontos, tendo vencido somente o Náutico na competição.

Na rodada seguinte, a história de tropeços se repetiu. O Caxias, hoje na 19ª posição, com nove pontos, estava em 17º, com quatro. Nos Aflitos, os gaúchos ficaram no 2x2 com o Náutico. Paulo Sérgio e Gustavo Maia marcaram para os mandantes, enquanto Álvaro e Gabriel Silva anotaram os gols dos visitantes.

Os dois resultados negativos provocaram a saída do técnico Mazola Júnior e a chegada do técnico Bruno Pivetti. Logo na estreia, o comandante encarou o Floresta, nos Aflitos. Os cearenses estavam na lanterna, com três pontos. Mas adivinha? Derrota do Timbu por 1x0, com gol de Buba. Atualmente, a equipe está em 12º, com 16.

Mesmo com o retrospecto ruim, o volante Sousa segue confiante em um triunfo do Náutico que pode fazer o clube entrar no G8. A equipe está em 11º, com 17 pontos.

"Tivemos uma evolução boa e estamos no caminho das vitórias. A chegada de Bruno Pivetti foi muito importante também para a gente. Nosso vestiário se cobrou mais porque sabíamos que estávamos devendo. A gente cresceu na competição, estamos perto do G8 e, consequentemente, vamos buscar os resultados para entrar o mais rápido possível", afirmou o volante Sousa.

