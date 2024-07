A- A+

Futebol Pivetti destaca as ausências do Náutico no empate contra o Sampaio Corrêa: "sentimos falta" Três jogadores titulares não estiveram à disposição do treinador para o confronto

O empate do Náutico em 1 a 1 contra o Sampaio Corrêa foi um balde de água fria no que poderia ser uma aproximação ao G-8 da Série C. E para Bruno Pivetti, os desfalques no confronto foram bastante sentidos pelo Timbu.

"A gente sabia das dificuldades que teríamos atuando aqui em São Luís. É sempre muito difícil enfrentar o Sampaio dentro dos seus domínios", iniciou.

"É claro que nós sentimos muito a falta dos três desfalques que tivemos - caso do Paulo Sérgio, do Mezenga e do Matheus Melo. Fizeram muito falta, fazem falta em qualquer equipe da Série C, e na nossa equipe não seria diferente", analisou.

Paulo Sérgio foi desfalque por causa de dores na coxa que o artilheiro estava sentindo, enquanto Bruno Mezenga e Matheus Melo estavam suspensos por causa de cartõess.

Pivetti também falou da escolha de Leandro Kauã como titular na partida.

"Demos a oportunidade para o LK (Leandro Kauã), que é um garoto que tem uma projeção interessante - é manter a cabeça no lugar e ir aproveitando essas oportunidades no profissional. Mas a gente sabia que uma coisa é jogar no sub-20 e outra coisa é em um cenário profissional, principalmente saindo jogando. Mas mediante ao fato de não termos dois centroavantes de ofício, nós não quisemos improvisar", argumentou.

O treinador também analisou o gol e atitude do Náutico no começo da partida e o erro no posicionamento no gol sofrido.

"Saímos na frente com um gol de escanteio, uma jogada trabalhada de primeiro pau, e depois ainda tivemos mais uma ou duas oportunidades até que a equipe baixou demais com o bloco e começou a marcar de uma maneira muito passiva", analisou.

É uma coisa que nós cobramos demais, os jogadores colocarem o pé na bola, competir por cada bola, nos duelos defensivos, e isso não aconteceu, principalmente depois dos 10 minutos iniciais do jogo. Foi assim que o adversário teve uma longa posse de bola e, em um erro de um posicionamento nosso, a gente ofereceu um finalização para o adversário, que significou o escanteio e foi a origem do gol que eles fizeram. Em um erro nosso de posicionamento de primeira trave", analisou.



Apesar do tropeço, Pivetti valorizou a entrega dos jogadores diante dos maranhenses.

"É valorizar a entrega de todos que, quando teve que defender, defendemos bem. Conseguimos neutralizar da melhor maneira possível as ações ofensivas do Sampaio Corrêa e saímos daqui com um ponto fora de casa, que eu tenho certeza que vai ser um ponto importante na nossa continuidade rumo ao G-8 da tabela de classificação", argumentou.







