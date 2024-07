A- A+

FUTEBOL De virada, Sport vence Santa Cruz no jogo de ida da semifinal do Pernambucano Sub-20 Com a vitória por 2x1, o Leão vai com vantagem para a partida de volta, no dia 28 de julho

Pelas semifinais do Campeonato Pernambucano Sub-20, Sport e Santa Cruz se enfrentaram nesta segunda-feira (22), no CT do Leão. A Cobra Coral saiu na frente, mas o time rubro-negro buscou a virada e venceu por 2x1, abrindo vantagem para o duelo de volta, que está marcado no dia 28 de julho, no estádio do Arruda.

O primeiro gol da partida saiu aos 27 minutos da etapa inicial. O lateral-esquerdo do Tricolor, David Cabeça, entrou na área e tocou na saída do goleiro do Sport para fazer 1x0.

Na segunda etapa, o atacante rubro-negro Micael brilhou. Ele empatou o jogo aos 16 minutos, de cabeça, após cruzamento de Kayan.

Três minutos depois, ele recebeu passe de Rafinha e bateu no canto, sem chances para goleiro João Pedro.

Com o resultado, o Leão joga pelo empate no domingo, dia 28 de julho, no estádio do Arruda. O Santa Cruz precisa vencer se quiser levar aos pênaltis.

Em caso de vitória por mais de um gol de diferença, o Tricolor avança ainda no tempo normal.

Vitória no Clássico das Multidões! Com dois gols de Micael, os @leoesdabase bateram o Santa Cruz por 2x1. A partida foi a primeira da semifinal do Pernambucano sub-20.



A volta será no próximo domingo (28), às 15h, no Arruda! pic.twitter.com/kPWAjqOfWk — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 22, 2024

