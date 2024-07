Sport tem sequência dura de jogos na Série B pela frente após semana de descanso; confira

A- A+

Após passar nove dias sem jogos, o Sport vai ter uma dura sequência de compromissos, com três partidas em apenas 11 dias.

O primeiro desses duelos já é nesta terça-feira (23), contra a Chapecoense, fora de casa, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h, e, para o Leão, oitavo colocado com 24 pontos, representa o reinício da caça ao G4 para manter vivo o sonho do acesso.

Sequência de jogos

Após a Chapecoense, o compromisso do Sport vai ser receber a Ponte Preta, na Arena de Pernambuco, no sábado (22), a partir das 18h. A Macaca vive um momento de instabilidade, com altos e baixos no campeonato, e ocupa a 14ª posição da tabela, com 20 pontos.

O duelo mais aguardado dessa sequência, no entanto, é a visita ao líder do torneio, o Santos. Com 29 pontos, o Peixe se recuperou de um momento de baixa na temporada - quando chegou a perder quatro jogos seguidos -, e já promete ser páreo duro para o time comandado por Mariano Soso. A bola rola no dia 2 de agosto, uma sexta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

Após isso, o Sport vai poder descansar por uma semana até o confronto contra o Amazonas, no dia 10 de agosto. Até lá, no entanto, a esperança de todo torcedor é de que o Leão, de fato, deslanche na competição.

