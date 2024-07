A- A+

FUTEBOL Clássico das Multidões: Sport e Santa se enfrentam na semifinal do PE Sub-20; saiba onde assistir Duelo entre Leão e Cobra Coral acontece nesta segunda (22), às 15h

Pela segunda vez no ano, Sport e Santa irão duelar numa semifinal. Desta vez, a partida é válida pelo Campeonato Pernambucano Sub-20. O Clássico das Multidões, pelo confronto de ida, acontece nesta segunda-feira (22), às 15h, no CT do Leão.

Recentemente, as duas equipes se enfrentaram no Estadual, pela segunda fase. Na ocasião, o Leão venceu a Cobra Coral por 1x0, com gol de Micael.

Campanhas

O Sport chega à semifinal após fazer uma campanha sólida na competição. O Leão venceu oito jogos, empatou dois e foi derrotado em apenas dois.

Com nove vitórias, dois empates e apenas uma derrota, o Santa Cruz vem protagonizando uma das melhores campanhas da história do clube na competição.

O Tricolor precisará avançar de fase para continuar buscando um troféu que não levanta desde 2003.

A partida de volta está marcada para o dia 28 de julho, às 15h, no estádio do Arruda.

Onde assistir o Clássico das Multidões?

O duelo entre Sport e Santa Cruz terá transmissão ao vivo no canal do YouTube da TV FPF.

Outros resultados

Na outra chave das semifinais, Retrô e Náutico duelaram no CT da Fênix. As equipes empataram por 0x0, deixando tudo em aberto para o confronto da volta.

