Presidente do Santa Cruz diz que clube tem "pré-propostas" para se transformar em SAF

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, destacou que o clube tem duas “pré-propostas” de investidores interessados em transformar a instituição em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF). O mandatário indicou que o desejo é de concluir a negociação ainda em 2024.

"SAF é um caminho sem volta, a solução do Santa Cruz. Para o investidor, a SAF do Santa é o melhor investimento do Brasil. Temos efetivamente duas 'pré-propostas'. Por que 'pré'? Porque estamos em vias de assinar”, declarou, em entrevista ao podcast oficial do Tricolor.

O dirigente pretende estabelecer a SAF no Santa até o fim do ano. “Evidentemente, tudo isso vai passar pelos sócios e Conselho Deliberativo, mas diria que avançou muito nos últimos dias. Espero que em breve, neste semestre ainda, possamos anunciar quem será o nosso parceiro", apontou.

Rodrigues ainda destacou quais os termos para o Santa assinar com o futuro parceiro."O investidor que for nosso parceiro na SAF tem de quitar nosso débito da Recuperação Judicial. Temos mais de R$ 200 milhões em débitos e só vamos assinar com quem quitar isso", frisou.

O presidente também rechaçou que os patrimônios do clube também serão vendidos na negociação.

“O CT, Arruda e a sede social estão preservados. São do Santa Cruz. A SAF investirá somente no futebol profissional, base e feminino. Tem de constar em contrato o valor investido no futebol de ano a ano. Se estivermos entre as três maiores folhas, por exemplo, de um campeonato, teremos uma equipe mais competitiva para subir", projetou.

