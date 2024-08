A- A+

Futebol Presidente do Santa visita Evaristo de Macedo, ex-técnico do clube Ex-treinador comandou o Tricolor nos títulos pernambucanos de 1972, 1978 e 1979

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, visitou nesta sexta (23) o ex-treinador do clube, Evaristo de Macedo. Ídolo do clube, o ex-técnico comandou o Tricolor na campanha dos títulos do Campeonato Pernambucano dos anos de 1972, 1978 e 1979.

“Evaristo, seu legado é fonte de inspiração e orgulho para todos nós! Obrigado, mestre, por fazer parte da nossa história”, publicou o Santa Cruz nas redes sociais.

