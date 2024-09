Santa Cruz: Thiaguinho tem volta confirmada por Bruno Rodrigues

A- A+

Confirmado o primeiro reforço do Santa Cruz para 2025, ou melhor, retorno. Um dos artilheiros do time coral em 2024, o atacante Thiaguinho é a primeira contratação visando as disputas do próximo ano. A informação foi dada pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista para a Rádio Jornal.

"O Thiaguinho já assinou conosco, é um reforço. Eu tenho o desejo dele voltar, gostei muito da participação no Campeonato Pernambucano, é um garoto jovem, tem muito futuro e já conseguimos resgatá-lo", confirmou.

Revelado pela Jacuipense-BA, Thiaguinho chegou ao Arruda no início da temporada de 2024. Pelo tricolor, o atleta participou de 12 jogos e marcou quatro gols, sendo artilheiro do clube ao lado de Pedro Bortoluzo.

Depois de passar pelo Santa, o jogador passou por outras camisas do Nordeste. Fez dois jogos pelo Serra Branca-PB no estadual. Em seguida, disputou a Série C com o Sampaio Corrêa e fez dez partidas com a Bolívia Querida, onde amargou o rebaixamento. Por último, ainda fez dois jogos pela Jacuipense na fase eliminatória.

Segundo o presidente, o jogador chega em definitivo ao Arruda. Na última quarta-feira (18), a rescisão do contrato do atleta junto ao Jacuipense foi divulgado no BID.

Outros nomes

Além da revelação do nome de Thiaguinho, Bruno Rodrigues citou o nome de João Diogo como outro jogador que demonstrou o interesse de voltar ao Santa. Ainda assim, o mandatário citou que está segurando o anúncio de mais nomes até a escolha do novo executivo de futebol.

"Eu pretendo anunciar nos próximos dias o nosso executivo de futebol. Nós estamos afunilando esses nomes e vamos anunciar em breve. Com isso, fica mais fácil [montar o elenco]. Temos mapeado vários nomes e vamos discutir com o Itamar e o novo executivo. A partir disso, será tudo mais rápido", confirmou.

