Santa Cruz Santa Cruz: Matheus Milet, ex-executivo do Confiança, confirma negociações Profissional trabalhou com Itamar Schülle no Azuriz-PR

O Santa Cruz segue em busca de um novo executivo de futebol. Segundo informou o Beberibe 1285, o nome de Matheus Milet, ex-Confiança, surge como uma possibilidade. A reportagem da Folha de Pernambuco apurou que já houve conversas iniciais entre o profissional e a direção tricolor.

Há cerca de uma semana, o membro gestor do Santa Cruz confirmou que o clube recebeu cerca de uma dezena de indicações de profissionais para assumir o cargo de executivo de futebol. Após esse período, alguns nomes vão sendo descartados e outros incluídos na lista.

Entre eles está o de Matheus Milet, profissional que estava no Confiança e acertou sua saída do clube sergipano na última segunda-feira (16). No time da Aracaju, foi diretor da base em 2017 e vice-presidente do clube entre 2022 e 2023.

Matheus Milet, ex-executivo de futebol do Confiança - Reprodução

No mês de março deste ano, foi anunciado como executivo de futebol do Dragão. Dentro do cargo, conquistou o título sergipano e esteve na campanha que evitou o rebaixamento para a Série D.

Entre o período de outubro de 2023 e março deste ano, esteve como diretor de futebol no Azuriz-PR e trabalhou junto a Itamar Schülle, enquanto o treinador esteve por lá. Milet confirmou que já existiram conversas com o Santa. “Houve uma procura, uma conversa inicial, mas está nesse pé, vamos ver o que acontece”, começou.

Itamar Schülle, atual técnico do Santa Cruz, confirmou que voltará ao Arruda após o final da Série D com o Retrô - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Sobre a possibilidade de reeditar a parceria com Schülle, citou que essa seria uma das motivações de acertar com o Santa, mas que há outras por trás. "Não só pelo professor, mas pela grandeza do Santa Cruz. Logicamente que essa sinergia com o Itamar ajuda. Mas vamos aguardar aí os próximos passos", disse.

Perfil procurado

Procurado pela reportagem, Diego Hydalgo, membro do comitê gestor do clube, afirmou que compreende que o fato de um executivo já ter trabalhado com Itamar como algo positivo. “Claro, se for um executivo, que porventura tenha trabalhado com Itamar, e que tenha obtido sucesso ao lado dele, isso é obviamente uma vantagem”.

Ainda assim, o diretor disse não ser um critério que determinará o nome. “Não é um fator de critério a se analisar. O principal é atender as visões que nós temos do perfil que queremos, de entender o que é o Santa Cruz, o respeito que a camisa do clube necessita, o peso que é trabalhar num time de massa”, começou.

“O momento é de análise, de compreensão desse nome, para que se possa ter um estudo mais efetivo, de alguém que seja condizente com a realidade do Santa Cruz. O presidente está analisando os nomes que estão na mesa, mas essa é uma decisão particular e cuidadosa”, concluiu.







