Pré-temporada Santa Cruz: relembre os jogadores que possuem contrato com o clube Pré-temporada coral deve começar no próximo mês de novembro

Mirando a temporada de 2025, o Santa Cruz possui uma situação um pouco mais favorável em relação a qual esteve no início deste ano. A diretoria coral prorrogou contratos de alguns atletas que se destacaram na curta participação do time em 2024 e tem uma base com mais de dez jogadores, fora os atletas que pretende subir da base.

Sem atuar desde março, o Tricolor acabou emprestando a grande maioria dos seus jogadores com contrato. Apenas dois nomes não foram aproveitados em outros lugares.

Grande parte desses ativos do clube possuem contratos até o fim da próxima temporada e devem estar retornando nos próximos meses. Nos bastidores do Santa, há uma previsão inicial de começar a pré-temporada de 2025 entre os dias quatro e 11 de novembro. Segundo revelou Allan Araújo, membro do comitê gestor, o martelo de todo o planejamento deve ser batido após a escolha do novo executivo de futebol.

Allan Araújo, membro do comitê gestor do Santa Cruz - Walli Fontenelle/ Folha de Pernambuco

Em números, o Santa Cruz possui 11 atletas com contrato no elenco profissional. Além disso, até o início dos períodos de treinamentos, cerca de quatro a seis jogadores da base podem subir ao time principal. A previsão do clube é de estabelecer um plantel de até 30 jogadores.

Dessa forma, o Santa deve produzir na casa de 15 contratações. Segundo Camila Sousa, repórter do GE, o clube está perto da contratação de Thiaguinho, atacante que foi um dos destaques coral em 2024.

Thiaguinho marcou quatro gols com a camisa do Santa Cruz em 2024 - Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Confira o elenco:

Goleiros:

Rokenedy - (emprestado ao Jaguar/PE)

Thiago Henrique - (sem empréstimo)

Zagueiros:

Ruan Robert - (emprestado a Cabense/PE)

Ítalo Melo - (emprestado ao CRAC/GO)

Volantes:

Lucas Siqueira - (emprestado ao Botafogo/PB)

Carlos Henrique - (emprestado a Cabense/PE)

Henrique Lordelo - (emprestado ao Náutico)

Lucas Bessa - (tratando lesão)

Meias:

Felipe Cardoso - (emprestado ao Metropolitano/SC)

Matheus Melo - (emprestado ao Náutico)

Atacante:

Gilvan - (emprestado ao URT/MG)





