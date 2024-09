A- A+

Financeiro Santa Cruz: com aumentos nos patrocínios, clube projeta folha salarial em R$ 800 mil por mês Segundo comitê gestor, maiores aumentos só seriam possíveis com a implementação da SAF ou classificação no Nordestão

Em entrevistas recentes para o Cast coral e Rádio Clube, Allan Araújo, membro do comitê gestor do Santa Cruz, comentou que o orçamento financeiro do futebol terá, a princípio, um leve aumento para a temporada de 2025, perto dos R$ 800 mil/mês. Segundo o diretor, um acréscimo significativo surgirá apenas com o implemento da SAF ou do sucesso esportivo do clube.

Ao longo desta semana, Allan Araújo comentou sobre o valor da folha orçamentária que o Santa Cruz teve durante os três meses em que atuou em campo em 2024. Segundo o mandatário, o Tricolor teve um montante de R$ 420 mil por mês com o elenco e se levar em consideração os salários de comissão técnica e executivo de futebol, o valor chegava na casa de R$ 750 mil.

Para 2025, Araújo prevê um leve crescimento de receitas, girando em torno de R$ 800 mil a folha total, sendo que R$ 450 mil destinado diretamente para o time tricolor. Segundo ele, esse acréscimo se deve por melhoras nos contratos de patrocínios, fruto de um trabalho conjunto entre a diretoria executiva e o departamento de marketing. “Isso se deve pelas melhorias dos patrocínios. Estão sendo possíveis pela prospecção de novos parceiros e a melhoria dos contratos anteriores”, disse.

Allan Araújo, membro do comitê gestor do Santa Cruz - Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Aumento de verba

Atualmente, o Santa Cruz tem um receita prevista para ser a quarta maior do Estado, substancialmente menor do que Sport, Náutico e Retrô. Para Allan, um aumento robusto das verbas corais só poderiam ser conquistadas, a curto e médio prazo, com a implementação da SAF ou com a classificação do clube para à fase de grupos na Copa do Nordeste.

“Não podemos esquecer que o clube está em recuperação judicial, que ainda não foi aprovado e existe uma necessidade urgente de captar receita. Hoje, a diretoria tem uma clareza muito grande que a forma de colocar receita e controlar a recuperação judicial é fazer uma SAF”, começou.

“Daqui a algumas semanas deve ocorrer a escolha de uma dessas propostas, iniciado o rito no Conselho e com os sócios, e a assinatura da vinculante. A partir dessa assinatura, será um processo de transição que leva um seis meses, não é algo que será de imediato”, disse em entrevista para o Cast Coral.

Na entrevista para a Rádio Clube, o diretor prospectou o aporte que poderá ser conquistado com a disputa da Copa do Nordeste. O Santa deve disputar a classificatória ainda nos primeiros dias de janeiro. “Temos um estimativa no aumento das receitas do clube na ordem de R$ 2,5 milhões. Nisso, você pode fazer uma conta que pode ter nove meses de calendário, dividindo esse valor por nove meses, sabe que pode ter um acréscimo de cerca de R$ 200 mil na folha”, projetou.

