A- A+

Santa Cruz Italo Melo, zagueiro do Santa Cruz, passa por cirurgia no tornozelo Atleta deve permanecer entre 60 a 90 dias sem treinar

O Santa Cruz terá um desfalque nos primeiros dias de pré-temporada. Zagueiro revelado no clube, Italo Melo precisou passar por cirurgia no tornozelo. O tempo de recuperação é estimado entre 60 a 90 dias e a reapresentação coral está estimada entre os dias quatro e 11 de novembro.

Segundo informou o Dr. Antônio Mário, diretor médico do clube, o atleta sentia seguidos desconfortos no tornozelo, evoluindo para um grau que foi necessária a intervenção cirúrgica. “O atleta vinha há anos com queixas na região do tornozelo e nós tínhamos diagnosticado uma tendinite no Tendão de Aquiles e isso evoluiu com dores e micro-lesões e nós optamos pelo procedimento cirúrgico”, disse o médico.

Ainda segundo o médico, o procedimento foi um sucesso e realizaram um reforço. Segundo a previsão médica, entre 60 a 90 dias, o atleta terá condições de retornar para as atividades desportivas.

Em 2023, Italo Melo fez a sua melhor temporada pelo Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Italo foi revelado no Santa Cruz em 2021, após passar pela equipe sub-20 da Cobra-coral. Pelo time principal, o zagueiro soma mais de 50 jogos. Na temporada de 2023, o atleta teve a sua temporada mais participativa, atuando em 35 partidas e marcando dois gols.

Em 2024, o atleta não foi tão utilizado e entrou em apenas quatro encontros. Após a temporada acabar pelo Tricolor, o jogador foi emprestado para o CRAC-GO, onde fez oito jogos.

Italo é um dos 11 jogadores profissionais que possuem contrato com o Santa Cruz. Além dele, Ruan Robert, também revelado pelo clube, são os dois zagueiros do elenco.



Veja também

Champions League City e Inter empatam pela Champions League; PSG e Dortmund vencem