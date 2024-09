A- A+

Série D Retrô vence Anápolis-GO na Arena de Pernambuco e se sagra campeão da Série D A conquista deste domingo (29) foi o primeiro título da história do clube pernambucano, que vai disputar a Série C do próximo ano

E saiu o primeiro título do Retrô. Com uma vitória por 3 a 1 diante do Anápolis-GO, neste domingo (29), na Arena de Pernambuco, a Fênix reverteu a derrota por 2 a 1 na ida e ficou com o título da Série D.

A conquista nacional é a primeira da história do clube fundado em 2016 e que se profissionalizou em 2019. O título veio com a presença de 9.271 torcedores no estádio.

O Retrô já tinha conquistado o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, que será disputada no próximo ano, e fechou com chave de ouro a temporada.

O técnico Itamar Schülle promoveu algumas mudanças no time titular em relação à equipe que iniciou o duelo de ida.

Toty voltou à lateral-direita após cumprir suspensão e João Pedro ganhou uma vaga no meio-campo. O atacante Fernandinho e o lateral Jean foram os desfalques da Fênix por lesão.

O Jogo

O Retrô iniciou a partida da forma que era esperada: sufocando os visitantes. Com menos de um minuto, a Fênix já começou com a pressão em busca do resultado.

O meia Radsley arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Wellerson a fazer sua primeira boa defesa. Na sequência do lance, Guilherme Paraíba aproveitou o rebote do escanteio e finalizou por cima do gol.

Wellerson seguiu como o principal nome do jogo nos minutos seguintes. O goleiro do Anápolis-GO parou as tentativas de Radsley, Diego Guerra e Rennan Siqueira. Porém, de tanto pressionar, saiu o gol do Retrô.

Aos 12 minutos, o Retrô construiu uma boa jogada pelo lado esquerdo e a bola chegou em João Pedro. Ele conduziu, cruzou rasteiro para área, onde o atacante Fialho pegou de primeira para abrir o placar na Arena de Pernambuco.

O Retrô diminuiu o ritmo depois do gol e o Anápolis-GO começou a crescer na partida.

A primeira grande chance do Galo saiu aos 20 minutos, quando Douglas recebeu em profundidade nas costas da defesa do Retrô, driblou o goleiro e Guilherme Paraíba salvou em cima da linha.

O lance resultou em escanteio e na cobrança Magno aproveitou o cruzamento para cabecear no canto esquerdo e empatar a partida.

O gol fez a partida se equilibrar e até o final da primeira etapa as duas equipes tiveram chances de fazer o segundo gol.

A melhor oportunidade foi do Anápolis-GO com Marcão que recebeu livre na pequena área, mas Darlei travou o chute.

Segundo tempo

Assim como no primeiro tempo, o Retrô voltou do intervalo pressionando o adversário. Com 1 minuto, Rennan Siqueira ganhou a disputa na falta e cabeceou por cima do gol.

Logo na sequência, Radsley fez uma grande jogada pelo meio e lançou para Alencar, que apareceu como elemento surpresa e obrigou Wellerson a fazer mais uma grande defesa.

E no escanteio cobrado por João Pedro, o artilheiro Franklin Mascote subiu para colocar a Fênix novamente em vantagem no placar.

Mascote quase fez o segundo logo aos 13 minutos. João Pedro recebeu grande passe de Radsley pela direita e fez o cruzamento na medida. O centroavante do Retrô tirou muito do goleiro e a bola acabou passando ao lado da trave.



Ao contrário dos primeiros 45 minutos, o Retrô continuou dominando a partida mesmo após fazer o gol. Aos 22 minutos, João Pedro recebeu a bola pelo lado direito, puxou para o meio e finalizou com precisão para ampliar o placar.

O Anápolis-GO até esboçou uma reação, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance de diminuir o placar e forçar a disputa por pênaltis.

Ficha do jogo

Retrô 3

Darley; Toty, Guilherme Paraíba, Denilson, Rennan Siqueira; Alencar (Jonas), João Pedro (Leonan), Diego Guerra (Alex Reinaldo), Radsley; Fialho (Richard Franco) e Franklin Mascote (Giva). Técnico Itamar Schülle.

Anápolis-GO 1

Wellerson; Breno (Cardoso), Igor, Luizão e Matheus Vinicius; Kevyn, Magno (Luisinho) e Ariel (Rafael Mineiro); Douglas (Rubinho), Marcão e Matheus Lagoa. Técnico: Angelo Luiz.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa; Leandro Matos Feitosa (Ambos SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gols: Fialho (12’ do 1º tempo); Magno (21’ do 1ºtempo); Franklin Mascote (4’ do 2º tempo); João Pedro (22’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Matheus Vinicius (ANA); João Pedro (RET); Toty (RET)

Público: 9.271 torcedores

Renda: R$ 2.810,00



