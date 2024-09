Retrô perde para Anápolis e sai atrás na Final da Série D

A- A+

Os primeiros 90 minutos da finalíssima da Série D já ficaram para trás. Neste domingo (22), no Estádio Jonas Duarte, o Anápolis-GO derrotou o Retrô pelo placar de 2 x 1 e largou na frente na disputa do título. No próximo domingo (29), na Arena de Pernambuco, a equipe de Camaragibe precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça ainda no tempo normal.

A primeira boa oportunidade foi do time da casa. Ariel, atacante de camisa 11, saiu de frente para o goleiro Darley, mas bateu fraco, nas mãos do defensor. A pressão continuava e o Anápolis assustava, até que aos 10 minutos, num lance de escanteio, Ariel cobrou no primeiro pau, Kevyn apareceu como surpresa e abriu o placar.

Passada a primeira pressão do Anápolis, o clube goiano começou a controlar o jogo mais territorialmente e o Retrô não apresentava muitas alternativas e ainda cometia muitos erros de passe. A Fênix veio assustar apenas minutos depois, com tiros de longe, primeiro com Fialho e depois com Leonan.

Se com a bola rolando, o Retrô não conseguia produzir muita coisa, principalmente pelo estado do gramado, a alternativa seria na bola parada. Aos 29 minutos, devolvendo na mesma moeda, o time pernambucano chegou ao empate. Alex Reinaldo pôs a bola na área, Denilson venceu o duelo no segundo pau e o goleiro Wellerson aceitou, deixando tudo igual novamente.

Logo depois de empatar, a Fênix mostrou que já tinha entendido o jogo. Aos 33, Radsley levou perigo num chute de longe e numa falta que passou por todo mundo, Alex Reinaldo acertou a trave.

O Anápolis promoveu substituições logo cedo no segundo tempo e empurrou o Retrô para o segundo tempo. Ainda assim, grandes oportunidades não foram construídas pelo time goiano e pouca coisa acontecia.

Somente aos 38 aconteceu o primeiro lance de perigo. Rafael Mineiro bateu falta bem fechada e acertou a trave, pelo lado de fora, do goleiro Darley. Mas não demorou para o Tricolor goiano voltar com perigo. Aos 41, a equipe da casa roubou a bola já dentro da área de ataque, ela sobrou para Breno, que de canhota, lançou no ângulo superior direito, desempatando o confronto e dando números finais.

Partida de volta

O jogo de volta da finalíssima acontece no próximo domingo, marcado na Arena de Pernambuco, às 17h. Para ficar com o título ainda no tempo normal, o Retrô precisa de uma vitória por dois gols de diferença. Caso vença por um gol, mais uma vez, a Fênix decidirá tudo nos pênaltis.



Ficha técnica

Anápolis 2

Wellerson; Rubinho (Breno), Igor, Luizão e Matheus Vinicius; Kevyn, Magno, Ariel (Rafael Mineiro) e Cardoso (Douglas); Gonzalo (Marcão) e Matheus Lagoa (Luizinho) - Treinador: Angelo Luiz

Retrô 1

Darley; Leonan,Michel Bennech, Guilherme Paraíba e Denilson; Alencar (Jonas), Alex Reinaldo (Lusinho),Diego Guerra (João Pedro) e Radsley; Fialho (Lucas Silva) e Mascote (Giva) - Treinador: Itamar Schülle



Árbitro: João Victor Godoy

Cartões amarelos: Gonzalo (A) Denilson (R)

Gols: Kevyn aos 10 do 1T e Breno aos 41 do 2T (A) Denilson aos 29 do 1T (R)



