Futebol Série D: Retrô elimina Itabaiana nos pênaltis e avança para a final do Campeonato Brasileiro Fênix venceu por 1x0 no tempo normal e por 4x3 nas penalidades, com atuação decisiva de Darley

Já está repetitivo. Se tem mata-mata com o Retrô na Série D do Campeonato Brasileiro, tem decisão por pênaltis. E se têm pênaltis, tem Darley herói. Após 1x0 no tempo normal, contra o Itabaiana, no Etelvino Mendonça, a Fênix superou os sergipanos por 4x3 e cravou a vaga na final da competição. Classificação com papel decisivo do goleiro, que defendeu duas cobranças.





O jogo

O Retrô começou a partida tomando alguns sustos do Itabaiana. Primeiro, em cruzamento que Guilherme Paraíba tentou cortar e quase marcou contra. Depois, em chute de Leilson que desviou no meio do caminho e quase surpreendeu Darley.

Mesmo na desvantagem do placar agregado, o Retrô pouco produziu para tentar abrir o marcador e aumentar as chances de levar o confronto ao menos para as penalidades. A melhor oportunidade no primeiro tempo foi aos 42 minutos. Leonan recebeu pela esquerda e mandou por cima do gol.

A segunda etapa teve um Retrô de postura mais agressiva. Aos 13, Diego fez boa jogada pelo lado esquerdo e bateu colocado para a ótima defesa de Jefferson. Um minuto depois, Mascote cabeceou no canto e a bola passou raspando a trave.

Para aumentar a presença de área, o técnico Itamar Schulle sacou Mascote e acionou Giva. Entrada que mudou a história do jogo. Após a zaga do Itabaiana rebater mal, a bola sobrou nos pés do camisa 9, que encheu o pé para fazer 1x0 aos 37 do segundo tempo.

Como o jogo de ida foi 1x0 para o Itabaiana, na Arena de Pernambuco, o resultado no Etelvino Mendonça levou a decisão para as penalidades. A quarta para o Retrô na Série D - repetindo o que rolou diante de América-RN, Manauara e Brasiliense.

Darley herói

Nas cobranças, Jefferson, do Itabaiana, pegou os pênaltis de Alex e Fialho. Poderia ser o herói da noite, mas, do outro lado, tinha Darley. O goleiro do Retrô também pegou duas batidas, de Chiquinho e Gabriel, e ainda viu Léo mandar por cima para colocar o Retrô na final da Série D.



Ficha técnica

Itabaiana 0 (3)

Jefferson; Chiquinho, Caran (Nenem), Gustavo Fagundes, Gabriel Araújo e Kauã; Gabriel Henrique, Cleiton e Kadu Barone (Léo Carvalho); Leilson e Jupi (Tiago Souza). Técnico: Roberto Cavalo.

Retrô 1 (4)

Darley; Guilherme Paraíba, Michel, Leonan (João Pedro) e Toty (Luan); Denílson (Luisinho), Alencar, Radsley e Diego Guerra (Alex Reinaldo); Fialho e Mascote (Giva). Técnico: Itamar Schülle.

Local: Estádio Etelvino Mendonça (Itabaiana/SE)

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP). Assistentes: Inácio Barreto da Camara e Salmon Lopes da Silva (ambos do AP)

Gols: Giva (aos 37 do 2ºT)

Cartões amarelos: Gustavo Fagundes, Gabriel Araújo, Michel, Léo Carvalho (I); Toty, Fialho (R)

