Itabaiana x Retrô: veja escalações e onde assistir jogo pela Série D

“O jogo do Retrô vai para os pênaltis”. Por três vezes, essa foi a frase que os torcedores do time de Camaragibe ouviram na Série D do Campeonato Brasileiro. Da segunda fase até as quartas de final, o desfecho foi positivo, com a Fênix eliminando América-RN, Manauara e Brasiliense. “Espero que na próxima etapa a equipe passe direto, sem tanto sofrimento”, pode ter dito algum auri-azulino.

Para isso acontecer neste domingo (15), no duelo de volta da semifinal, contra o Itabaiana, no Etelvino Mendonça, será preciso ganhar por dois gols de diferença - perdeu por 1x0 na ida, na Arena de Pernambuco. Se empatar ou perder, estará fora da decisão. E se triunfar por um gol de diferença, daí as preces dos torcedores não serão ouvidas. Aí será a hora de fazer uma nova, torcendo para levar a melhor novamente nas cobranças. Afinal, pênaltis não têm assustado o clube em 2024.

Histórico

Retrô e Itabaiana já se enfrentaram três vezes nesta Série D. Além do jogo pela semifinal, as equipes se encontraram em duas ocasiões pela fase de grupos. O time sergipano saiu vencedor em ambas por 2x1, tanto no Barretão como na Arena de Pernambuco. O Tremendão foi líder da chave A4, enquanto a Fênix ficou em segundo.

"Nosso time está vivendo um momento muito especial, fazendo bons jogos.Vamos atrás de sonhos mais altos. Demos o primeiro passo que foi o acesso e agora vamos em busca do título. Estamos trabalhando muito forte para alcançar esse objetivo", disse o atacante Jupi, autor de quatro gols pelo Itabaiana.

Caras conhecidas

No elenco do Itabaiana estão alguns nomes conhecidos do futebol pernambucano. O goleiro dos sergipanos é Jefferson, ex-Náutico e Santa Cruz. O atleta foi decisivo com uma defesa de puro reflexo aos 45 minutos do segundo tempo no jogo contra o Retrô que garantiu a vitória sergipana.

"Temos de trabalhar para que a gente possa fazer um grande jogo. Nós estamos no caminho certo, como sempre foi desde o início, com muita humildade em busca dos objetivos", disse o goleiro.

No ataque, o Itabaiana tem Leilson, que vestiu a camisa do Náutico em 2017, com 14 partidas disputas e nenhum gol marcado. O comando do time é de Roberto Cavalo, treinador que passou pelo Alvirrubro na Série B 2005, presente na fatídica “Batalha dos Aflitos”, no confronto perante o Grêmio que deu o acesso para os gaúchos.

A outra partida da semifinal da Série D será entre Maringá e Anápolis, no Willie Davids. Na ida, no Jonas Duarte, as equipes empataram em 1x1. Novo resultado de igualdade levará a decisão para as penalidades. Quem vencer avança para a final.

Ficha técnica

Itabaiana

Jefferson, Chiquinho, Caran, Gustavo Fagundes e Léo Carvalho; Gabriel Henrique, Tarcísio e Leilson; Jupi, Gabriel Araújo e Cleiton. Técnico: Roberto Cavalo.

Retrô

Darley; Esquerdinha, Michel e Rennan Siqueira; Toty, Richard Franco, Alencar, Radsley e Diego Guerra; Luisinho e Giva. Técnico: Itamar Schülle.

Local: Estádio Etelvino Mendonça (Itabaiana/SE)

Horário: 16h

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP). Assistentes: Inácio Barreto da Camara e Salmon Lopes da Silva (ambos do AP)

Transmissão: TV Retrô

