Retrô perde no tempo normal, mas bate Manauara nos pênaltis e avança às quartas da Série D

Não faltou emoção para o torcedor da Fênix neste sábado (17). O Retrô perdeu para o Manauara no tempo normal por 2 a 0, no estádio da Colina, em Manaus-AM, mas, nos pênaltis, garantiu a classificação para as quartas de final da Série D depois de vencer por 4 a 1. Com isso, caso passe na próxima fase, o time de Camaragibe já garante o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

A Fênix chegou para a decisão com vantagem de dois gols após ter vencido o jogo de ida das oitavas pelo mesmo placar. Ainda assim, no segundo tempo, não resistiu ao Manauara, com tentos de Paulinho, aos 23 minutos, e Giovani, de pênalti, já aos 47.

Com isso, a decisão foi para os pênaltis. O Retrô converteu as quatro cobranças que chutou, enquanto o Manauara perdeu dois dos três que cobrou.

Nas quartas de final, os duelos serão decididos a partir de chaveamento que levará em consideração as campanhas das equipes que avançaram. O time de melhor retrospecto enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro encara o sexto, e o quarto duela contra o quinto. Até o momento, além da Fênix, já se classificaram Inter de Limeira e Itabaiana.

