Guto Ferreira não quer "terra arrasada" no Sport, após derrota para o Vila Nova

A derrota do Sport para o Vila Nova, por 2x0, na noite da última sexta-feira (16), fez o torcedor rubro-negro ficar em alerta com a atuação da equipe. No entanto, em coletiva concedida depois do confronto, o técnico Guto Ferreira pediu tranquilidade e afirmou que o momento está longe de ser de "terra arrasada".

"Estamos conscientes que fomos mal. É refletir sobre os erros e voltar melhor nas próximas partidas", começou.

"Não é terra arrasada. É respirar, não abaixar o nível de confiança e encarar os próximos jogos buscando fazer melhor, em relação ao que fez hoje (sexta-feira)", seguiu o treinador.

Com o revés para o Vila Nova, o Sport estacionou nos 32 pontos, caindo para a 6ª posição, e perdeuy a oportunidade de entrar no G-4 da Série B. Além disso, o Leão viu o clube goiano chegar aos 33 pontos e ultrapassá-lo na tabela. Vale lembrar, porém, que o Rubro-negro tem dois jogos a menos no certame.

As partidas com CRB e Operário-PR, válidas pelas 7ª e 16ª rodada, respectivamente, foram adiadas e ainda não têm datas definidas pela CBF. Apesar da desigualdade em relação aos demais times, Guto não quer que o elenco fique contando com esses compromissos para entrar no grupo de acesso à Primeira Divisão.

"Temos que trabalhar pela tabela. Uma vitória nos colocaria dentro do G-4, o que mostra a força do Sport. Não temos que ficar com desculpas porque temos dois jogos a menos. Não temos a garantia de vencer estes jogos. Temos que trabalhar dentro do número de jogos que temos para entrar no g-4", pontuou.

Passado a derrota para o Vila Nova, o Sport volta a entrar em campo pela Série B na próxima quinta-feira (22). Na ocasião, o Leão recebe o Coritiba, às 21h, na Arena de Pernambuco, pela 22ª rodada.

