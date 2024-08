A- A+

Série C Náutico goleia Ferroviário, entra provisoriamente no G8 da Série C, e mantém vivo sonho do acesso O meia Marco Antônio foi o nome do jogo, com dois gols

O sonho do acesso segue vivo. Diante de 11 mil torcedores nos Aflitos, o Náutico goleou o Ferroviário por 4 a 1, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Marco Antônio, duas vezes, Paulo Sérgio e Islan. O Ferrão descontou com o centroavante Ciel.



Com o resultado, o Timbu subiu provisoriamente para a oitava colocação, com 25 pontos. Já o Ferroviário, há nove partidas sem vitória, foi rebaixado para a Série D.

Para se manter no G-8 ao fim da rodada, o Timbu torce por tropeços do Figueirense, (9º, com 23), e Remo, (10º, com 22). As equipes enfrentam São José e Londrina, respectivamente. Se os times perderem ou empatarem na rodada, o Náutico vai para chegar na última partida da primeira fase dependendo apenas de si para se classificar para o quadrangular.

O Náutico volta a campo no próximo sábado (17), fora de casa, contra o Londrina, atual sétimo colocado da Série C, com 26 pontos.

O jogo

A partida começou, como é natural, com as equipes se estudando bastante. Enquanto o Ferroviário esboçava uma pressão na saída de bola, o Náutico tentava explorar as laterais. Foi num lançamento para a ponta direita, aos seis minutos, que veio a primeira finalização do Timbu. Sousa recebeu a bola, cortou para a perna direita e chutou fraco para defesa do goleiro Douglas Dias.

A partir daí, o Náutico passou a controlar as ações, embora fosse pouco efetivo na área adversária. Aos 20 minutos, no entanto, essa história mudou. Em bela trama, Paulo Sérgio ajeitou para Gustavo Maia, que pedalou para cima do zagueiro e cruzou rasteiro para Patrick Allan, na pequena área. O meia buscou o canto, mas parou no goleiro do Ferrão. Apesar disso, no rebote, a bola encontrou os pés de Marco Antônio, que não desperdiçou a chance e colocou o Timbu à frente do placar.



O torcedor alvirrubro, inclusive, mal teve tempo para respirar, e precisou emendar uma comemoração na outra. Aos 25 minutos, o artilheiro Paulo Sérgio recebeu a bola na entrada da área, chutou forte e viu a bola desviar no zagueiro adversário e morrer no fundo do gol. Até ali, 2 a 0 no placar e uma atuação de gala do Timbu.

Não parou por aí. Aos 43 minutos, Patrick Allan cobrou escanteio pela direita e a bola encontrou o zagueiro Islan, que, lutou para chegar na bola e cabecear forte para o fundo do gol. O primeiro tempo acabou com o placar em 3 a 0 e espaço para mais.

Paulo Sérgio marcou um dos gols do Náutico sobre o Ferroviário. - Foto: Gabriel França/CNC

Intervalo

Na volta para o segundo tempo, mais uma vez, o Náutico não deu tempo para o Ferroviário. Logo aos dois minutos, Marco Antônio, novamente oportunista, aproveitou sobra da defesa de Douglas Dias e empurrou a bola para a rede. Segundo do meia na partida e o quarto do Timbu.

No desespero por um gol, o Ferroviário teve que ir para cima, e se aproveitou de um vacilo alvirrubro para descontar. Aos nove minutos, Nicholas roubou a bola da defesa do Timbu e encontrou Ciel dentro da área, que encheu o pé para fazer um golaço, no ângulo de Renan Bragança.



A partir daí, no entanto, pouco futebol, de fato, aconteceu. O Náutico, com vantagem, recuou as linhas para não garantir mais espaços para o Ferrão, que, por sua vez, tentou lances ofensivos com pouca efetividade. Nesse meio tempo, a partida também ficou cada vez mais dura, com muitas faltas e bolas paradas.



Houve apenas um susto, aos 46, quando o goleiro Douglas Dias saiu errado e perdeu a bola Matheus Melo, que mandou para o gol. Na jogada, arqueiro caiu, e arbitragem anulou o que seria o quinto gol alvirrubro por enxergar falta no lance.



Com isso, o placar foi finalizado em 4 a 1, para a alegria dos alvirrubros, que, nos minutos finais, entoaram o canto "Ô, vamos subir Náutico!".

Ficha do jogo



Náutico 4

Renan Bragança; Arnaldo, Perema, Islan (Iran) e Kaike; Sousa (Marco Carvalho), Marco Antônio (Matheus Melo) e Patrick Allan (Wendel Lessa); Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga (Felipe Ferreira). Técnico: Bruno Pivetti

Ferroviário 1

Douglas Dias; Israel (Igor Dutra), Léo Gobo, William Rocha, Ernandes (Wilker); Vinícius Paulista (Matheus Silva), Lincoln, Nicholas; Vinícius Alves, Marcelinho (Kiuan) e Ciel. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI). Assistentes: Márcio Iglesias e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Cartões amarelos: Gustavo Maia (Náutico) | Léo Gobo, Linconl (Ferroviário)

Gols: Marco Antônio (2x), Paulo Sérgio, Islan (Náutico) | Ciel (Ferroviário)



Público: 11.006 pessoas

Renda: R$ 178.932

