A- A+

Futebol Náutico recebe o Ferroviário pela Série C; confira escalações e onde assistir Timbu é o 10º colocado, com 22 pontos, e ainda busca terminar a primeira fase no G8

Leia também

• Renan cita ansiedade por estreia no Náutico e evita críticas sobre goleiros alvirrubros

• Regularizado, Renan Bragança será quinto goleiro a defender o Náutico na Série C

• Sousa elogia força da torcida em reta final na Série C; Náutico oficializa Renan Bragança

A última vez que o Náutico esteve entre os oito melhores clubes da Série C do Campeonato Brasileiro 2024 foi após a segunda rodada, quando venceu o ABC por 3x0, no Frasqueirão. Ali, no final de abril, ocupando o quarto lugar, o Timbu viveu seu melhor momento no torneio.

Quase quatro meses depois, a ambição não é ficar no G4 (algo matematicamente impossível), mas sim garantir o G8. O mínimo para avançar ao quadrangular e seguir sonhando com o acesso à Série B. Para fazer o mínimo, porém, o Náutico vai ter de se esforçar ao máximo. Neste sábado (17), contra o Ferroviário, o Timbu precisa vencer para não fazer a lembrança do passado se tornar uma recordação melancólica.

Classificação



O Náutico é o 10º colocado da Série C, com 22 pontos. Caso não vença o Ferroviário, o Timbu pode chegar ao jogo derradeiro da fase, contra o Londrina, no Paraná, já sem chances de classificação.

Esse cenário acontecerá se Remo (9º, com 22) e Figueirense (8º, com 23) venceram seus respectivos jogos contra Londrina e São José. Assim como o Náutico, paraenses e catarinenses também jogarão em casa nesta rodada.

Em contrapartida, se Remo e Figueirense perderem ou empatarem seus respectivos confrontos, somado ao triunfo do Náutico, os pernambucanos entrarão no G8, chegando à rodada final da primeira fase dependendo apenas de si para se classificar ao quadrangular.

Para o confronto, a equipe terá a estreia do goleiro Renan Bragança, ex-América-RN, contratado após o Timbu acertar a rescisão contratual com Jefferson Romário. O antigo titular deixou o clube em meio a um cenário conturbado com o técnico Bruno Pivetti, ao ser substituído por Deivity no intervalo da partida contra o Botafogo-PB.

“Estou pronto para qualquer tipo de pressão. Para vestir essa camisa, jogar em time grande. Os goleiros que passaram aqui são muito bons, mas, infelizmente, não tiveram bons momentos. Serei o quinto goleiro se o professor optar por mim. Mas não tenho nada a ver com o que aconteceu aqui. Chego para somar, junto com Maticoli, Deivity e os meninos da base”, afirmou Renan.

Rebaixamento

Na 19ª posição, com apenas 14 pontos, o Ferroviário precisa de um milagre para não ser rebaixado à Série D. Além de vencer o Náutico, os cearenses terão de ganhar do Tombense, na rodada final, e torcer por tropeços de clubes como Aparecidense, Sampaio Corrêa, Confiança, CSA, Caxias, Floresta e ABC.

Ficha técnica

Náutico

Renan Bragança; Arnaldo, Perema, Islan e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Técnico: Bruno Pivetti

Ferroviário

Douglas Dias; Israel, Léo Gobo, Bruno Reis, Ernandes; Vinícius Paulista, Lincoln, Nicholas; Vinícius Alves, Marcelinho e Ciel. Técnico: Ranielle Ribeiro

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Antonio Dib Moraes (PI). Assistentes: Márcio Iglesias e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

FUTEBOL Al-Hilal x Al-Nassr: horário e onde assistir ao vivo à final da Supercopa Saudita