Futebol Renan cita ansiedade por estreia no Náutico e evita críticas sobre goleiros alvirrubros Vindo do América-RN, goleiro fará estreia no sábado (17), diante do Ferroviário, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Goleiro novo, vida nova. Renan Bragança foi apresentado nesta sexta (16) e já se colocou à disposição do técnico Bruno Pivetti para o confronto de sábado (17), diante do Ferroviário, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na chegada, o atleta revelou a ansiedade em estrear pelo Náutico, mas evitou criticar os outros quatro atletas da posição que passaram pela meta dos pernambucanos em 2024.

“Estou pronto para qualquer tipo de pressão. Para vestir essa camisa, jogar em time grande. Os goleiros que passaram aqui são muito bons, mas que, infelizmente, não tiveram bons momentos. Serei o quinto goleiro se o professor optar por mim. Mas não tenho nada a ver com o que aconteceu aqui. Chego para somar, junto com Maticoli, Deivity e os meninos da base”, afirmou.

Antes de Renan, o Náutico teve Vagner, Jefferson Romário, Lucas Maticoli e Deivity jogando pela Série C. Os dois primeiros já deixaram o clube. O novo goleiro veio do América-RN, atuando em 40 partidas no ano. A última foi pela Série D, na eliminação para o Retrô.

“Vim de uma temporada de bastante jogos. Infelizmente, fui eliminado no Brasileiro, mas estava com ritmo de jogo. Acredito muito na nossa classificação. São dois jogos, mas temos muitas chances. Estou um pouco ansioso, mas também confiante e à disposição do professor. Se Deus quiser será uma grande estreia”, completou.

