Futebol Náutico: chances de classificação na Série C crescem mais de quatro vezes; veja probabilidades De acordo com o site Chance de Gol, após a vitória diante do Botafogo-PB, o Timbu tem 26,2% de chance para continuar na competição

O Náutico fez o dever de casa e venceu o Botafogo-PB por 2x0 no último domingo (11). Com a vitória sobre o Belo, o Timbu viu suas chances de classificação aumentarem mais de quatro vezes.

Na última previsão do site Chance de Gol, o Alvirrubro tinha apenas 6,2% de probabilidade de avançar para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a vitória sobre o Botafogo-PB, as chances subiram para 26,2%.

Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, o Náutico ocupa a 10ª colocação, a um ponto do G-8. Se vencer os dois próximos jogos, o Timbu chegará a 28 pontos e poderá conquistar uma vaga na zona de classificação. Para isso, precisará contar com o tropeço de seus concorrentes diretos: Ypiranga, Londrina, Figueirense, Remo e Tombense.

O próximo compromisso do Náutico será contra o Ferroviário, que está na 19ª colocação e já sem chances de avançar na Série C. A partida será realizada nos Aflitos, no próximo sábado (17).

Perema, zagueiro do Náutico

“Sabemos que nessa reta final precisamos de ajustes. Queremos fazer uma semana boa, chegando inteiro no jogo. Sei que a torcida é de fundamental importância. Contamos com a ajuda dela para lotar o estádio e, junto com a gente, levarmos essa decisão (para o G8) para fora de casa”, afirmou o zagueiro Perema. Em seguida, o Náutico enfrentará o Londrina no dia 24 de agosto, fora de casa.

Veja a probabilidade de classificação na Série C:

Já classificados: Botafogo-PB, Athletic-MG, Ferroviária, São Bernardo, Volta Redonda

Ypiranga-RS - 99,6%

Londrina - 83,9%

Figueirense - 43,2%

Remo - 27%

Náutico - 26,2%

Tombense-MG - 17,3%

Para secar os rivais diretos

O Náutico não depende de si para avançar de fase e precisará torcer pelo tropeço dos concorrentes diretos na tabela. Veja os próximos jogos das equipes rivais:

Ypiranga-RS: Floresta (fora), Sampaio Corrêa (casa) e Athletic (fora)

Londrina: Remo (fora) e Náutico (casa)

Tombense: Botafogo-PB (casa) e Ferroviário-CE (fora)

Figueirense: São José-RS (casa) e Volta Redonda (fora)

Remo: Londrina (casa) e São José-RS (fora).

