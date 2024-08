Sousa elogia força da torcida em reta final na Série C; Náutico oficializa Renan Bragança

A- A+

O próximo, mas que não seja o último do ano. Neste sábado (17), o Náutico recebe o Ferroviário, nos Aflitos, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Partida essa que pode marcar a despedida (a contragosto) do Timbu em casa na temporada, caso os alvirrubros não terminem no G8. Um adeus precoce que, para ser evitado, os pernambucanos precisam vencer os cearenses para seguir sonhando com a classificação ao quadrangular.

Campanha

Das cinco vitórias do Náutico na Série C, quatro foram em casa, contra Remo, Confiança, Figueirense e Botafogo-PB. Ainda assim, o Timbu teve alguns tropeços nos Aflitos que tiraram do clube a possibilidade de chegar na reta final já no G8, como nos empates diante de São Bernardo, Caxias e Athletic, além das derrotas para Floresta e Ypiranga.

“A gente precisa de um resultado positivo neste jogo para ter oportunidade (de classificação) no próximo. Se não tivéssemos oscilado tanto, estaríamos em situação mais tranquila na tabela. Oscilamos muito no campeonato, mas não podemos mais errar. O mais importante é todos estarem unidos no processo”, afirmou o volante Sousa.

De acordo com a última parcial de ingressos, o Náutico já vendeu quase cinco mil bilhetes para o confronto. O maior público dos Aflitos na Série C foi no empate em 2x2 com o Athletic, com 14.620 torcedores.

“A torcida viu a nossa evolução. Isso foi nítido. Ela é importante e esperamos o apoio, o incentivo. A competição é difícil e temos de provar dentro de campo que merecemos. Com a ajuda dos torcedores, isso se torna mais um ponto positivo”, completou.

Tabela

Na classificação, o Náutico ocupa o 10º lugar, com 22 pontos. Caso não vença o Ferroviário, o Timbu pode chegar ao jogo derradeiro da fase, contra o Londrina, no Paraná, já sem chances de classificação.

Esse cenário acontecerá se Remo (9º, com 22) e Figueirense (8º, com 23) venceram seus respectivos jogos contra Londrina e São José. Assim como o Náutico, paraenses e catarinenses também jogarão em casa nesta rodada.

Em contrapartida, se Remo e Figueirense perderem ou empatarem seus respectivos confrontos, somado ao triunfo do Náutico, os pernambucanos entrarão no G8, chegando à rodada final da primeira fase dependendo apenas de si para se classificar ao quadrangular.

Apresentação

Nesta sexta (16), o Náutico apresentará o goleiro Renan Bragança. O profissional, oficializado como novo reforço nesta quinta (15), já deve estrear como titular diante do Ferroviário.

O goleiro Renan Bragança é nosso novo reforço para o Brasileirão. Seja bem-vindo, Renan! pic.twitter.com/OmCzAgBAoW — Náutico (@nauticope) August 15, 2024

