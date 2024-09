A- A+

Futebol Nos pênaltis, Retrô supera Brasiliense e garante acesso à Série C Fênix perdeu por 1x0 no tempo normal, mas ganhou por 3x2 nas penalidades, com grande atuação de Darley

Um raio que caiu três vezes no mesmo lugar e, em todas elas, a Fênix mostrou que sabe ressurgir das cinzas. Após perder por 1x0 para o Brasiliense no tempo normal, na Boca de Jacaré, no confronto da volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô novamente decidiu um duelo eliminatório nas penalidades. Assim como foi nas fases anteriores, contra América-RN e Manauara, os pernambucanos levaram melhor, venceram por 3x2 e conquistaram pela primeira vez na história uma vaga na Série C 2025. A equipe de Camaragibe pega o Itabaiana nas semifinais.

O jogo

Com Rômulo na vaga de Luisinho, o Retrô entrou no gramado da Boca do Jacaré sabendo que bastaria sair de campo sem sofrer gols que a vaga na Série C estaria assegurada - a Fênix ganhou por 1x0 na ida, na Arena de Pernambuco, e jogava pelo empate. Para o Brasiliense, só a vitória interessava.

O primeiro tempo teve um Brasiliense com mais posse de bola, mas com dificuldades de entrar na área do Retrô. O Retrô focava nos contra-ataques, principalmente com Fernandinho.

A etapa inicial caminhava para um 0x0 de poucas emoções, mas o Brasiliense tratou de ir ao intervalo com a vantagem no placar. Aos 41, Tarta saiu bem da marcação e chutou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho e tirou o goleiro Darley da jogada, balançando as redes para o Jacaré.

O Retrô ainda sofreu um susto nos acréscimos, quando o árbitro marcou penalidade ao indicar que a bola bateu no braço de Guilherme Paraíba. Porém, após consulta ao VAR, ele corrigiu a marcação e deu lance legal.

Após o intervalo, o técnico Itamar Schulle voltou com Luisinho e Giva nas vagas de Rômulo e Mascote. Radsley, em chute de fora da área, quase empatou no início do segundo tempo para o Retrô. O Brasiliense também chegou com perigo em cabeçada de Tobinha que obrigou Darley a fazer grande defesa.

Aos 22, após bola mal rebatida, Giva chutou na entrada da área e mandou para fora, assustando o Brasiliense. A resposta dos mandantes veio dois minutos depois, em finalização rasteira de Tobinha. O Retrô seguiu tomando alguns sustos, mas suportou a pressão e levou a decisão para as penalidades.

Pênaltis

O Retrô mais uma vez precisou definir sua vida nos pênaltis. Em duelo emocionante, os pernambucanos perderam com Alencar e Luisinho. Acontece que a Fênix tem um herói: Darley. O goleiro pegou as penalidades de Netinho e Galhardo e garantiu o acesso. Resultado também deu vaga ao Central na Série D 2025.

Ficha técnica

Brasiliense 1 (2)

Matheus Kayser; Netinho. Keynan, Igor Morais e Márcio Duarte; Gabriel Galhardo, Tarta (Dudu), Rodolfo (Gui Mendes), Joãozinho (Kaio Nunes); Gabriel Pedra (Matheus Batista) e Tobinha (João Santos). Técnico: Luis Carlos Winck

Retrô 0 (3)

Darley; Guilherme Paraíba, Dankler e Rennan Siqueira; Toty, Richard Franco, (Jonas) Alencar, Radsley (Fialho) e Rômulo (Luisinho); Fernandinho (Alex Reinaldo) e Mascote (Giva). Técnico: Itamar Schulle

Local: Boca do Jacaré

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ). Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira (ambos do RJ)

Gols: Tarta (aos 41 do 1ºT)

Cartões amarelos: Márcio Duarte, Gabriel Galhardo (B); Rômulo, Dankler, Toty, Rennan, Jonas (R)

Veja também

JOGOS PARALÍMPICOS Em busca do hexa, Brasil estreia com vitória no futebol de cegos