A- A+

Série D Com boa presença de público, Retrô vence Brasiliense e sai na frente na briga pelo acesso à Série C 7.184 torcedores acompanharam a vitória na Arena de Pernambuco pelas quartas de final da Série D; jogo da volta acontece no domingo, 1° de setembro

Com boa presença de público, o Retrô fez valer o mando de campo e venceu o Brasiliense por 1 a 0, neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, pelo jogo de ida das quartas de final da Série D.

A partida de volta, que vai definir o acesso à terceira divisão, acontece no domingo, 1° de setembro, às 15h30, no estádio Boca do Jacaré. A Fênix leva a vantagem do empate para o duelo em Brasília.

Com promoção de ingressos gratuitos, o Retrô conseguiu a presença de 7.184 torcedores na Arena.

Uma novidade importante para o Retrô no jogo foi o retorno de Fernandinho, que estava machucado. O meia estava indisponível para o técnico Itamar Schülle desde o início da fase de mata-mata da Série D.

O jogo

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque e numa disputa intensa pela posse de bola. Apesar de estar fora de casa, o Brasiliense não ficou com uma postura defensiva.

A primeira grande chance do jogo foi do Retrô. De volta à equipe, Fernandinho cobrou uma bela falta e a bola passou perto do gol defendido por Matheus Kayser, aos nove minutos.

Poucos minutos depois os donos da casa tiveram outra boa chegada. Radsley bateu um escanteio perigoso, Rennan Siqueira desviou e Dankler perdeu a chance de balançar as redes dentro da pequena área.

De tanto insistir, o Retrô chegou ao gol aos 16 minutos. Fernandinho fez uma grande jogada individual pelo lado esquerdo, passou por três marcadores e cruzou a bola com precisão para Franklin Mascote.

O artilheiro da Fênix finalizou de primeira, com a perna esquerda, sem chances de defesa para o goleiro do Brasiliense.

Após o gol sofrido, o Brasiliense chegou em algumas oportunidades ao ataque mas sem conseguir uma finalização perigosa.

A melhor chance dos visitantes aconteceu aos 30 minutos, quando Tarta fez boa jogada pelo meio e bateu com perigo para ótima defesa de Darley.

Em busca do empate, o Brasiliense voltou do intervalo pressionando o Retrô. Logo aos quatro minutos, Tarta bateu uma falta com perigo e Darley precisou fazer uma boa intervenção para evitar o empate.

Mesmo em vantagem no placar, os donos da casa não pararam de atacar. Alencar conseguiu uma boa roubada de bola no campo de ataque, tabelou com Fernandinho e perdeu a chance cara a cara com o goleiro.

Rodolfo teve outras duas finalizações perigosas de fora da área. Nas duas chances, Darley fez boas defesas. Essas acabaram sendo as melhores chances do Brasiliense na segunda etapa.

Ficha técnica:

Retrô 1

Darley; Toty, Dankler, Guilherme Paraíba, Rennan Siqueira; Alencar (Renato Henrique), Richard Franco, Luisinho (João Pedro), Radsley (Leonan); Fernandinho (Jonas) e Franklin Mascote (Giva). Técnico Itamar Schülle.

Brasiliense 0

Matheus Kayser; Netinho, Keynan, Igor Morais, Márcio Duarte; Gabriel Galhardo, Tarta (Rodolfo), Joãozinho (Romário), Gui Mendes; Patryck (Gabriel Pedra), João Santos (Dudu). Técnico: Carlos Winck.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Árbitro: Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes:Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro (ambos de SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Franklin Mascote (16’ do 1° tempo);

Cartões amarelos: Igor Morais (BRA); Giva (RET); Toty (RET)

Público: 7.184

Renda: R$ 4.900,00



Veja também

Náutico Erros de planejamento custam insucesso do Náutico na Série C pelo segundo ano consecutivo