Série D CBF define datas e horários das quartas de final da Série D; veja duelo do Retrô Essa fase da competição vai definir os quatro times que vão disputar a Série C do próximo ano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira (20), as datas e horários das quartas de final da Série D.

O Retrô é o representante pernambucano no mata-mata que vale o acesso à terceira divisão.

A Fênix encara o Brasiliense com o primeiro jogo na Arena de Pernambuco, neste domingo (25), às 17h.

A partida de volta será disputada no dia 1º de setembro (um domingo), às 15h30, no Sereijão.

As quatros equipes que avançarem de fase já estarão garantidas na Série C do próximo ano. Em caso de acesso do Retrô, o Central garante a vaga na quarta divisão de 2025.

Confira todos os confrontos das quartas de final da Série D:

Jogos de ida:

Sábado (24/08)

Inter de Limeira x Maringá (16h)

Domingo (25/08)

Anápolis x Iguatu (16h)

Itabaiana x Treze (16h)

Retrô x Brasiliense (17h)

Jogos de volta:

Sábado (31/08)

Iguatu x Anápolis (16h)

Domingo (01/09)

Brasiliense x Retrô (15h30)

Treze x Itabaiana (16h)

Maringá x Inter de Limeira (18h30)

