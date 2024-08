Próximo de acesso, Retrô enfrenta Manauara pelas oitavas de final da Série D; veja onde assistir

A- A+

A três passos de conquistar o acesso à Terceirona, o Retrô enfrenta o Manauara neste sábado (17), às 16h, no estádio da Colina, em Manaus. O duelo é válido pelas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

A Fênix de Camaragibe chega com favoritismo após vencer o jogo de ida por 2x0, na Arena de Pernambuco. Os gols da equipe pernambucana foram marcados por Alencar e Radsley.

Com o resultado conquistado no primeiro jogo, o Retrô vai a Manaus com uma grande vantagem. O clube pernambucano só não avança na Série D se for derrotado por mais de dois gols de diferença. Se o Manauara vencer por 2x0, a decisão irá para os pênaltis.

Anteriormente, as duas equipes se encontraram em fevereiro deste ano, pela Copa do Brasil, em Manaus.

Na ocasião, o Retrô venceu o adversário de virada por 2x1, com gols de Franklin e Giva, e avançou de fase na competição.

Temporada da Fênix

Na primeira fase, o Retrô terminou na vice-liderança do Grupo A4, com 26 pontos conquistados em 14 jogos. No primeiro mata-mata, eliminou o América-RN, nos pênaltis.

Onde assistir Manauara x Retrô?

O duelo entre Manauara x Retrô terá transmissão ao vivo no canal do Youtube da TV Retrô.

